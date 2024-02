L’invasione dei trattori. Casello occupato. Protesta e corteo, tutti col tricolore

Hanno "invaso" il casello A14. Poi hanno fatto il corteo. Poi hanno occupato la spianata sopra la rotatoria, a Case Bruciate, davanti al casello, e resteranno lì per diversi giorni, fino a sabato prossimo. Un dispiegamento di forze così, dal mondo dell’agricoltura, a Pesaro non si era mai visto. Già dalle 8.30 di ieri mattina, infatti, gli agricoltori in protesta avevano cominciato la loro marcia, assolutamente pacifica, passando per strada del Montefeltro in direzione dello Spazio Conad di via Gagarin, fino a giungere alla rotonda di via Solferino. Scortati dalle forze di polizia: nessun incidente, ma gli inevitabili disagi per il traffico rallentato.

"Qualche volta nella vita avrai bisogno di un architetto, un medico, un avvocato; ma ogni giorno, tre volte al giorno, hai bisogno di un agricoltore": questo è solo uno dei cartelli appeso su uno dei 150 trattori che ieri mattina, davanti al casello autostradale di Pesaro, si sono radunati per protestare contro la svalutazione dei prezzi dei prodotti agricoli.

Nessuna bandiera di sindacati o consorzi, ma solamente quelle italiane, al fine di far capire l’importanza del lavoro che queste persone svolgono e del "Made in Italy". "Purtroppo, ora come ora, i costi dei nostri prodotti non riescono a coprire i costi della produzione per quei prodotti – spiega Lorenzo Marini Ferri, dell’omonima azienda agricola di Sestino –. Se un quintale di semi di grano a me viene a costare 150 euro, il grano stesso lo devo vendere a 20 euro al quintale. È chiaro come ci sia una disparità tra la spesa e la resa. Bisogna che lo Stato ci rimetta in condizione di produrre, ridarci anche quei contributi che ci stano togliendo. Teniamo conto che tra qualche anno non ci sarà neppure più l’agevolazione sul gasolio, è palese che quando il prezzo sarà aumentato non riusciremo nemmeno a tornare in pari. Rischiamo di andare in perdita e questo non è per niente giusto nei confronti di chi ha speso anima e corpo in questo lavoro".

Molti sono i cittadini che si sono uniti a questa protesta, come Rosy Gatti, la quale concorda in pieno con gli agricoltori per la difesa della qualità del cibo che ci ritroviamo tutti i giorni sulle tavole: "Se riesco vado spesso ad acquistare i prodotti direttamente alla fonte – spiega Rosy – perché così sono sicura di quello che compro. Ovvio, delle volte può costare un po’ di più, però è giusto che si vadano ad aiutare le attività agricole con ogni mezzo possibile. Abbiamo tante di quelle eccellenze, tante di quelle prelibatezze che vederle trattate come se fossero roba da niente fa rabbia. Diamogli il valore che si meritano". Presente alla manifestazione anche Riccardo Rossini, dirigente scolastico dell’Istituto Agrario "A. Cecchi": "Sono qua proprio per portare la solidarietà dell’Agrario a questi lavoratori della terra – spiega Rossini –. Noi abbiamo un serissimo problema in termini di agricoltura. Basti considerare che un chilo di grano, negli anni ’80, costava un terzo di un chilo di pane. Ora siamo arrivati a vedere che costa meno del 10%, mostrando come di tutta la filiera l’anello debole sia l’agricoltore. Anche i nostri ragazzi sanno di questa manifestazione, con i docenti che spiegano agli studenti il perché di queste proteste, di questi trattori che suonano il clacson. Loro sono il nostro futuro: bisogna lasciarglielo". Del resto, l’agricoltura fa parte del settore primario, assieme a pesca e allevamento, nel quale sono racchiuse tutte quelle attività necessarie alla sopravvivenza umana, anche se sembrerebbe che l’unica sopravvivenza di cui ci si è dimenticati è proprio quella di chi opera in questo ambito.