L’invasione di ciaspole e skialper

Non solo sci alpino e di pista. Su Carpegna, Catria e Nerone si aprono infinite possibilità di godersi la neve. A partire dallo scialpinismo, lo sci con le pelli. Tantissimi i tracciati disponibili ma è una disciplina, questa, che conta ancora pochissimi appassionati, anche se emergente perché trova largo spazio tra pendii e boschi di queste montagne. Non dimentichiamo poi lo sciescursionismo. Ovvio che una cospicua parte di persone ha imparato l’uso delle ciaspole, ottimo veicolo per passeggiare sulla neve. Anche in questo caso sono tante le possibilità di visitare le nostre montagne, seguendo itinerari suggestivi e rigeneranti. Per chi ha bimbi al seguito resta il tradizionale slittino. Il manto e le temperature resteranno comunque a lungo rigide per cui resta solo l’imbarazzo della scelta di come godersi Catria, Nerone e Carpegna.