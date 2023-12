Lions Club e scuole per diffondere la cultura del rispetto dell’albero

Da qualche giorno le scuole di Urbino sono un po’ più verdi. In occasione della Giornata nazionale degli alberi, che si celebra il 21 novembre di ogni anno, il Lions Club di Urbino, ha voluto donare all’Istituto Comprensivo Volponi sei piantine di ulivo che sono state messe a dimora nei giorni scorsi. "Il Club – spiega la presidente Laura Giamperi – da sempre attento ai temi dell’ambiente, in sintonia con il Ministero dell’Ambiente che ha istituito questa giornata, ha pensato di promuovere nei sette plessi dell’istituto Volponi una serie di iniziative. Particolarmente partecipata è stata una giornata in cui l’educatore e ambientalista Andrea Fazi ha presentato ai ragazzi delle medie una relazione dal titolo “Io sono un albero“. Ma anche i momenti di piantumazione degli ulivi sono stati emozionanti per i ragazzini. Abbiamo cercato dare il nostro contributo nel diffondere alle nuove generazioni la consapevolezza dell’assoluta necessità di salvaguardare e valorizzare l’ambiente e il patrimonio arboreo e boschivo, di ridurre le emissioni inquinanti, di prevenire il dissesto idrogeologico e di migliorare la qualità dell’aria. È stata una settimana intensa e riuscita al meglio sia grazie alle nostre socie Simona Denti e Wally Baffone, sia per merito della dirigente Maria Lorena Farinelli, dei docenti e degli studenti".

gio. vol.