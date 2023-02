Liquigas al posto di Vulcangas: caos per le bollette

La Liquigas acquisisce il "ramo d’azienda" del gpl Vulcangas (cessione operativa da ottobre 2022), ma si scorda di comunicarlo agli utenti ex Vulcangas.

Sta succedendo a Montefelcino tra la frazione di Montemontanaro e il capoluogo. Alcuni utenti si sono visti staccare il gas e sigillare il contatore perché non hanno pagato i bollettini alla Posta.

È successo che a un certo punto le fatture targate Vulcangas hanno smesso di arrivare, perché per un disguido quelle del nuovo gestore, Liquigas, hanno fatto tappa a Ponte Felcino, frazione di Perugia, Umbria. La differenza in sostanza è solo di una consonante (Montefelcino, Ponte Felcino), ma quando si tratta di bollette non è un dettaglio da poco.

La circostanza è emersa perché se l’è lasciata sfuggire un addetto al call center di Liquigas alle prese con una utente di Montemontanaro che si è vista sigillare il contatore per morosità.

In altri termini, le bollette Liquigas non sono mai arrivate agli utenti di Montefelcino. Qualcuno avrà pensato che di lì a non molto sarebbe arrivato il solito conguaglio. Qualcun altro probabilmente s’è scordato proprio del gas. Qualcuno, infine, si è visto recapitare sul telefonino dei messaggi firmati Liquigas, con l’invito a pagare le bollette.

Tra quanti hanno ricevuto i messaggini, c’è anche la signora di Montemontanaro sopra ricordata: "Io li ho cancellati, credevo fossero spam o tentativi di truffa. Che ne sapevo che la Vulcangas era passata a Liquigas? Nessuno ce l’ha comunicato".

Come si diceva, alla signora hanno pure staccato e sigillato il contatore: con due minorenni in casa e col freddo che ancora morde, non è una situazione allegra. "Parlando col call center di Liquigas – spiega l’utente, imbufalita – m’hanno pure proposto di fare a metà per il riallaccio, che mi sembra una specie di ammissione di colpa, non le pare? E in ogni caso, quando mai s’è visto che ti staccano il gas senza un sollecito di pagamento cartaceo, con tanto di ricevuta di ritorno? Roba da matti. Io comunque mi sono rivolta a un avvocato, poi vediamo…".

