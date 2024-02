Lirica, concerto grazie agli "Amici di Josè"

L’Associazione “Amici di José” intitolata al grande tenore catalano José Carreras, promotrice di numerose attività legate soprattutto al mondo della lirica, riprende l’attività con un concerto in programma il 1 marzo alle 21 nella chiesa dell’Annunziata dedicato alla Romanza italiana dell’800. Le musiche di Francesco Paolo Tosti (il più grande melodista dell’800 a detta di Verdi), di Luigi Denza, Stanislao Gastaldon e Ruggero Leoncavallo saranno proposte dal tenore Anzor Pilia e dal soprano Georgia Conzato. La parte pianistica affidata al maestro Lorenzo Bavaj – direttore artistico dell’associazione – e la narrazione a Maria Chiara Mazzi, musicologa attiva nel campo della divulgazione musicale. L’attività dell’Associazione proseguirà nel corso dell’anno con altri incontri dedicati all’opera lirica ed al repertorio da camera culminando nella masterclass di canto lirico, tenuta da José Carreras in collaborazione con il Conservatorioni, che avrà luogo dal 30 settembre al 5 ottobre. E’ possibile iscriversi all’associazione o direttamente la sera prima degli spettacoli, o contattando Intercontact (0721/26773). Costo dei biglietti per il concerto del 1 marzo 15 euro; per soci e studenti del conservatorio 10 euro.