L’ironia di Baiardi, un amico speciale

Giorgio Baiardi era stato compagno di scuola e di banco di mio fratello Andrea dalla terza elementare. Poi al liceo classico di Urbino dove entrambi avevano superato la maturità. Poi Giorgio si era iscritto a Lettere ma a Roma attratto dal fascino di Ungaretti che però scoprì che c’era ben poco. Si trasferì a Bologna dove Andrea era già inserito all’Istituto di Storia dell’arte con Francesco Arcangelo assai più che col titolare Pallucchini. Sarebbe entrato in Soprintendenza come prima occupazione, al livello più basso. Ma con la possibilità di avere un alloggio sotto il tetto lasciando la pensione di via dei Vinazzetti.

A differenza di Andrea che col football non emerse mai, Giorgio Baiardi da centrocampista se la cavava decisamente bene, avanti e indietro ordinato, facendo la spola. Giorgio veniva spesso a Bologna dove fra l’altro al Collegio di Spagna conseguì una borsa di studio per andare a perfezionarsi in poesia ispanica. Anch’io mi aggregai alla delegazione bolognese che andava in Spagna (Armando Sarti, assessore e Felicia Bottino) restandovi alcuni giorni fra Madrid e dintorni ammirando el entierro del Marquis di El Greco a Montserrat. Poi vi sarei tornato per conoscere soprattutto Siviglia e il suo territorio. Come giornalista intervistai il premier Felipe Gonzales alla Moncloa.

Le mie escursioni urbinati prima di entrare fisso al Giorno a Milano come redattore economico-finanziario erano frequenti e lì scrissi un libro di storie in parte vere e in parte di fantasia basate però su documenti d’epoca (“Le mura di Urbino”, Camunia). A Urbino, ospite di mia sorella Rina e di Renato Bruscaglia, vedevo Giorgio al bar e il saluto era subito accompagnato da un suo “Chiapam un Zatterin?” che era un gelato allora in voga.

Ci rivedemmo quando lui era vicesindaco e assessore alla Cultura e insieme stornammo la minaccia di Sgarbi di un suo Museo nella città ducale avendo noi ottenuto l’appoggio del ministro Paolucci. Giorgio a Bologna o a Urbino era un piacevolissimo compagno di passeggiate o di ristorante dove sfoderava sorridenti battute in dialetto urbinate. Aveva anche annotato una antologia di motti e proverbi popolari urbinati molti dei quali esilaranti. Ci mancherà molto quel suo modo ironico e sorridente di proporsi, di donare amicizia. Che la terra a San Bernardino ti sia lieve, caro Giorgio.

* giornalista e scrittore