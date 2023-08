L’irresistibile forza del jazz Terre Sonore, ancora star in scena

Prosegue il fitto programma di Terre Sonore. Oggi appuntamento a Cerasa, in piazza IV Novembre, dove è di scena il quartetto della vocalist Lisa Manara, mentre domani a Barchi (Rotonda dell’Infinito, ex-Vecchia Rotonda) i riflettori saranno tutti per il trio del trombettista Giovanni Falzone. Sabato 19, a Borgo Pace, alla confluenza dei torrenti Meta e Auro, sarà la volta del duo Javier Girotto - Gianni Iorio. Chiude la settimana, domenica 20 a San Lorenzo in Campo (Abbazia Benedettina), la coppia olandese formata dal pianista Cor Bakker e dalla armonicista Hermine Deurloo.

Lisa Manara è cantante, musicista, autrice e cantautrice, con una forte e solida preparazione che nonostante la giovane età, le ha già permesso di tenere tantissimi concerti e inanellare collaborazioni con artisti importanti. “L’Urlo dell’Africanità”, questo il titolo del suo concerto, si focalizza sulle canzoni di grandi voci nere quali Nina Simone, Miriam Makeba, Cesaria Evora e Fatoumata Diawara, arricchite da sonorità soul, funk ed echi africani. Sul palcoscenico anche Aldo Betto alla chitarra, Federico Squassabia alle tastiere e Paolo Rubboli alla batteria.

Giovanni Falzone è uno dei più ferrati e artisticamente versatili trombettisti jazz italiani. Coadiuvato da Giuseppe La Grutta al basso elettrico e da Andrea Bruzzone alla batteria, il musicista di origine siciliana propone in occasione di Terre Sonore l’ultimo suo lavoro discografico Freak Machine. Il duo formato dal sassofonista italo-argentino Javier Girotto e dal pianista e bandoneonista Gianni Iorio nasce dall’esigenza di proporre un repertorio di composizioni proprie e di altri autori, ispirate prevalentemente al seducente linguaggio della musica sudamericana che, in particolar modo, strizza l’occhio ai profumi del tango in tutte le sue evoluzioni e contaminazioni. Cor Bakker, uno dei pianisti più rispettati e amati nei Paesi Bassi, e Hermine Deurloo, virtuosa dell’armonica cromatica, rendono omaggio al più celebre degli armonicisti jazz, il belga Toots Thielemans.

