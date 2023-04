L’irresistibile profumo che sa di casa

Ma che bel divano, lo indosserei. Quelle lampade sarebbero due interessanti orecchini mentre invece, eh sì sarebbero perfetti, quei tavolini da caffè come scarpe. Non sono matto, ma sono nel mood del Salone del Mobile di Milano che durerà fino a domenica, dove sono diverse le aziende del territorio presenti. Poi tutto segue la moda ma ancora di più il mobile che racconta i nostri tempi perché vengono progettati secondo le nostre esigenze e cosa c’è di più di moda delle nostre esigenze di vita quotidiana? Poi è vero che molti stilisti firmano collezioni casa. Ne parlerò la prossima settimana.

Se parliamo di casa il primo libro che mi viene in mente è uno. Confortante, creativo e radicato nella cultura globale di tutti noi da 71 anni. Sto parlando di Pippi Calzelunghe di Astrid Lindgren. Ricordate Villa Villacolle? Tutti noi abbiamo in mente, impresso nelle nostre narici, un profumo che sa di casa. Che potrebbe essere definito di pulito. Spesso è un concetto che ritroviamo anche nelle essenze da nebulizzare, in candela o da diffusore. Ma cosa significa e sopratutto ne esistono versioni che anziché rendere più godibili gli ambienti possono profumare la nostra pelle? Certo che sì e ovviamente sono diversi da quelli utilizzati, a partire dalla loro composizione che è adatta al corpo.

C’è tutto uno studio che spiega come i panni stesi all’aperto, ma solo al sole, abbiamo il così astratto quanto saldo odore di pulito. Che non avrebbero se asciugati diversamente. Questa è chimica e fisica, una sensazione olfattiva che ci dà energia e rassicurazione, così come gli agrumi. Ad esempio in camera mia c’è una leggera e costante diffusione di verbena e limone. Tornando a noi, per gli umani, questa sensazione ce la trasmettono fragranze legnose leggere, talcate e a tratti anche ciprate fiorite. Al latte e dolci, muschiate.

#FashionissimoCarlino