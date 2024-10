L’irresistibile voglia di maternità

PESARO

Il concorso del 77° Festival Nazionale d’Arte Drammatica Gad, dedicato alla memoria del pesarese Glauco Mauri, gigante del teatro italiano morto recentemente, prende il via oggi alle 21 al Teatro Rossini. Inaugura la serie delle proposte di questa edizione “Stasera ovulo“, messo in scena dal Gruppo Attività teatrali Peppino Mancini di Fasano. Lo spettacolo, scritto da Carlotta Clerici, racconta la storia di una donna alle prese con il desiderio di creare una vita con l’uomo che ama attraverso delusioni, sconfitte personali e di coppia. Un intenso monologo, diretto da Mimmo Capozzi e interpretato da Marianna Mariano, su un tema spinoso e complesso, interpretato con grande maestria e momenti di sana leggerezza che faranno allo stesso tempo ridere e pensare. Il monologo in atto unico racconta come il tempo passa inesorabile e i tentativi che per tante donne funzionano, si trasformano per la protagonista in una successione di fallimenti, delusioni e sconfitte personali e di coppia, senza soluzione. La complessità di un tema così personale e al tempo stesso sociale è trattata con una tale leggerezza e semplicità che non può non far sorridere e ridere di atteggiamenti e comportamenti in cui non possiamo fare a meno di riconoscerci.

Un’interpretazione impattante che ha capacità di rapire il pubblico presente non solo quello femminile, portando sul palco una tematica emotivamente provante, che termina con una domanda fondamentale: fino a che punto ci si può o deve spingere per avere un figlio?

"La drammaturgia di “Stasera ovulo“ – spiega il regista Mimmo Capozzi – possiede un’incantevole, trascinante armonia, trattando un tema tanto toccante come il desiderio crescente, ossessivo di maternità. Un testo meravigliosamente denso e leggero, colto e fresco, che, mescolando dramma e comicità, ha ispirato una costruzione teatrale in cui parola, corpo e scena sono attraversati da un’ilarità feroce e commovente". Una tematica bollente, cocente, più che mai moderna, trattata con note pungenti, lasciando accesa la luce della speranza.

Domani sarà il turno del secondo spettacolo in concorso: “Uomini e topi“ di John Steinbeck, messo in scena dal Giardino dell’Arte di Firenze. La biglietteria del Teatro Rossini sarà aperta fino al 26 ottobre dalle 10 alle 13 e dalle 17 a inizio evento.

Info. 0721 387621.

b. t.