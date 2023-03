Liste d’attesa, cosa fare? L’Ast crea l’Osservatorio Il presidente dell’Ordine: "Ospedali senza medici"

Liste di attesa sempre più lunghe per ottenere esami medici, tac, colonscopie, visite oculistiche o altro dal servizio pubblico nelle strutture pubbliche sanitarie della nostra provincia. La media supera i 4 mesi di attesa per arrivare anche ad attendere un anno intero. Di fronte a questo dramma, l’azienda sanitaria territoriale non assume medici né acquista apparecchiature tecniche per accelerare i tempi, ma in compenso ha deciso di creare un "Osservatorio" sulle liste di attesa. Cioè ha messo intorno ad un tavolo vari esperti per fare cosa non è chiaro. Ecco la nota dell’Ast: "Il tavolo di lavoro è composto dal dirigente medico Rebecca Micheletti, dal collega dell’organizzazione dei servizi sanitari di base del distretto di Cagli Michele Cartaginese, da Stefano De Angelis esperto e responsabile del sistema di prenotazione, dal vice segretario della federazione italiana medici di medicina generale Francesco Montesi, dallo specialista ortopedico e segretario provinciale del sindacato dei medici specialisti ambulatoriali italiani Mauro Ricchiuti, infine da Adriana Amello e Adriana Bravi, rispettivamente del Tribunale dei diritti del malato di Fano e Urbino. Il compito è quello di identificare le prestazioni più critiche acuite da una pandemia che ha provocato la sospensione delle attivsanitarie programmate per lungo tempo, e ampliare l’offerta in base all’appropriatezza della richiesta. Gilberto Gentili, commissario dell’Ast di Pesaro e Urbino dice: "L’istituzione di un Osservatorio rappresenta un passo importante nella misura in cui realizza una camera di compensazione che può suggerire ai tavoli tecnici e sindacali priorità, osservazioni e proposte operative che dovranno poi essere ricondotte ad azioni concrete, il tutto attraverso una socializzazione dei dati e un riscontro interdisciplinare. Solo un “patto sociale” tra istituzioni e stakeholder (e operatori ndr) si possa giungere alla salvaguardia della qualità delle prestazioni offrendo le migliori soluzioni possibili alle esigenze della popolazione". Rebecca Micheletti che dirige l’Osservatorio dice: "Dal luglio scorso sono state gestite e garantite oltre 21.200 prestazioni ai pazienti residenti in provincia di Pesaro-Urbino ed erogate nelle strutture del nostro territorio provinciale".

Paolo Battistini è il presidente dell’Ordine dei medici della provincia: "Sì, va bene l’Osservatorio sui tempi di attesa, ma i rimedi veri sono altri. La Regione deve iniziare a pagare meglio i propri medici, per trattenerli ed attrarli. Invece ci troviamo di fronte ad un mercato delle cooperative pagate d’oro per mandare medici a cottimo, dunque il triplo di quanto percepisce un assunto, per coprire i posti senza chiedersi quali garanzie, professionalità e serietà possono garantire. Oggi i giovani medici non aspirano ad entrare negli ospedali ma puntano sulle cooperative perché sanno che verranno retribuiti con cifre astronomiche. La Regione paga le cooperative perché quei costi vanno sotto la voce ’beni e servizi’ e non costo del personale, per il quale c’è un tetto. E’ uno scandalo che sta provocando ovviamente le liste di attesa sempre più lunghe per mancanza di medici e di attrezzature. Se ne avvantaggiano gli ambulatori privati e le cooperative dei medici. Spero che l’Osservatorio si accorga di tutto questo".

ro.da.