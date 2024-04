L’istituto Della Rovere incontra le aziende per il corso di Agraria

La formazione degli studenti al Della Rovere di Urbania prevede un confronto continuo con le migliori realtà produttive del territorio e le Università. Si è appena conclusa una serie di incontri dedicati agli studenti di Agraria che si sono concentrati sull’innovazione e la sostenibilità e hanno visto la partecipazione di OliEssBIO, gruppo operativo formato da 5 partner: Undicesimaora, azienda capofila, Verde Naturale di Sara Simonetti, azienda agricola di Matteo Gasparini, Dipartimento di Scienze Biomolecolari dell’Università degli Studi di Urbino (DiSB, Professori Federica Semprucci, Daniele Fraternale, Loretta Guidi) e il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali dell’Università Politecnica delle Marche (D3A, Professori Paola Riolo e Gianfranco Romanazzi). Nei tre incontri effettuati per illustrare gli obiettivi del progetto e i risultati preliminari ottenuti, sono intervenuti la professoressa Federica Semprucci, il professor Daniele Fraternale, la dottoressa Eleonora Grassi dell’Università di Urbino e Giulio Blasi dell’Azienda Undicesimaora, a dimostrazione di quanto sia importante la sinergia tra scuola, università e aziende per preparare i ragazzi ad un mondo del lavoro dinamico e innovativo. Il progetto è stato finanziato nell’ambito del Psr della Regione Marche e finalizzato all’impiego di olii essenziali in agricoltura. "Queste iniziative sono un valore aggiunto alla didattica - dichiara Paolo Grilli, docente del corso di Agraria - sono spunti preziosi per i nostri ragazzi e un contributo per sostenerli nelle sfide che avranno nel lavoro".

Valentina Damiani