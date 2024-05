L’istituto Montefeltro si fa largo. Certificata l’alta preparazione tecnica per i suoi brillanti allievi

Laboratori all’avanguardia per ridurre la distanza tra studenti e mondo del lavoro e dialogare con le aziende del territorio. I laboratori dell’Istituto Montefeltro hanno ricevuto, infatti, nei giorni scorsi la validazione e certificazione dall’Associazione Federtec che raccoglie le industrie italiane della componentistica e delle tecnologie meccatroniche. Marco Ferrara, direttore Federtec, ha voluto guidare personalmente la valutazione e la visita dettagliata assegnando il livello 3 che corrisponde al massimo voto attribuibile. "Questo -dicono dall’Istituto Montefeltro- ci permetterà di creare percorsi formativi di alto profilo e di certificare le competenze dei nostri allievi mediante prove d’esame con rilascio di un attestato valido nell’intera Unione Europea. Questa possibilità rappresenterà un valore aggiunto per gli studenti del corso di Manutenzione ed Assistenza Tecnica ma anche un’opportunità rivolta alle aziende del territorio il cui personale potrà frequentare corsi di aggiornamento riconosciuti nei laboratori. Tutto ciò è stato reso possibile grazie ai fondi messi a disposizione dal Pnrr per il Piano Scuola 4.0 e alle scelte della dirigenza scolastica. Fondamentale infine è stato il supporto di Smc Italia, consociata della multinazionale giapponese Smc Corporation, che ha curato la progettazione, la fornitura e l’assistenza di gran parte del materiale tecnologico presente all’interno dei laboratori del nostro Istituto". Sono già oltre dieci le aziende che hanno mostrato interesse per l’iniziativa.

Andrea Angelini