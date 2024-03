L’Italia che vogliamo. Simone ora è Cavaliere. Mattarella l’ha premiato

"Vorrei divedere questa onorificenza ricevuta in tante migliaia di pezzettini, e condividerla con chi, come me, ha aiutato la gente dell’Emilia Romagna durante l’alluvione". L’emozione, la gioia, la responsabilità e la soddisfazione di aver contribuito a una nobilissima causa. Simone Baldini, 42 anni, ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella la più alta onorificenza al merito della Repubblica italiana, ovvero quella di Cavaliere. Simone, atleta paralimpico residente a San Marino, lavora a apesaro ed ha iuna compagna pesarese. Vive da oltre 25 anni in carrozzina a causa di una malattia, è stato un dei tantissimi angeli del fango che a maggio 2023 hanno aiutato i cittadini emiliano-romagnoli a rialzarsi dopo il terribile evento metereologico che provocò tantissimi danni, morti e feriti. La foto che lo ritraeva intento nello spalare il fango che invase Forlì fece il giro il web. Partito da Pesaro con una folta spedizione di volontari, ha rubato i cuori di chi lo osservava darsi da fare, arrivando a colpire anche il Presidente della Repubblica. "Sapevo che Mattarella fosse molto vicino ai temi sociali, ma non mi sarei mai aspettato di ricevere questo premio dalle sue mani – ha raccontato emozionato Baldini –. Il Quirinale mi cercava ma non riusciva a trovare il mio numero. In qualche sono riusciti a contattare il mio preparatore atletico. Mi scrisse che mi stava cercando il Quirinale da due giorni e ho subito pensato che mi stesse prendendo in giro, invece poco dopo è arrivata la chiamata. Ho faticato a crederci e a metabolizzare, ho cominciato a capire che fosse vero dopo alcuni giorni". Così è arrivato mercoledì 20 marzo, giorno della premiazione. E un’emozione fortissima l’ha colpito già solo all’ingresso dei cancelli. "Ho iniziato a sentire caldo, le palpitazioni, e una forte adrenalina che pareva la stessa di quando gareggiavo in competizioni mondiali. Mi sembrava di essere a scuola, quando sai di dover essere interrogato ma hai studiato poco. Vai su, con il battito accelerato, e ti chiedi se sarai all’altezza. Mi sono ritrovato a stringere la mano a un’istituzione, mi ha ringraziato per quello che ho fatto, spronandomi a fare ancora del bene. Era come rivivere un film. Mi sono passati davanti agli occhi tutti i volontari, ma anche chi ha perso tutto, persone che ho visto e non ho visto, chi ha dato e chi ha subito. Certo, vedere un ragazzo in sedia a rotelle che spala il fango fa effetto, ma questa onorificenza è di tutti i volontari".

Lucia Arduini