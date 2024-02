L’Italia decolla nell’Astronave. Melli guida gli azzurri, Turchia ko

ITALIA

87

TURCHIA

80

ITALIA: Spissu 12 (1/2, 3/5), Mannion 10 (3/5, 1/2), Tonut 12 (4/6, 1/4), Melli 17 (5/11, 2/3, 7 r.), Flaccadori (1 r.), Tessitori 2 (1/1), Ricci 11 (4/5, 1/5, 4 r.), Polonara 9 (3/3, 1/3, 4 r.), Severini ne, Procida 7 (2/4, 1/1, 10 r.), Pajola 5 (1/2, 1/3, 3 r.), Petruccelli 2 (1/2, 0/1, 2 r.). All. Pozzecco.

TURCHIA: Hazer 2 (1/2), Saybir 7 (3/4, 4 r.), Sanli 10 (4/7, 7 r.), Biberovic 27 (5/8, 5/11, 8 r.), Mahmutoglu 14 (4/7 da tre, 2 r.), Kabaca 1, Ulubay 1, Ugurlu, Tuncer 3 (1/2, 0/2, 2 r.), Osmani 4 (2/3, 0/2, 2 r.), Yilmaz (0/1, 1 r.), Sipahi 11 (1/5, 3/4, 6 r.). All. Ataman.

Arbitri: Ruiz (Spagna), Salins (Lettonia), Straube (Germania) .

Note – Tiri liberi: Italia 4/10, Turchia 10/15. Percentuali di tiro: Italia 36/68 (11/27 da tre, ro 14, rd 32), Turchia 29/60 (12/28 da tre, ro 15, rd 37). Falli tecnici a Pozzecco, Ataman e Mahmutoglu. Spettatori: 8.800.

PESARO

Arriva da quell’Arsenio Lupin di Pajola, scuola anconetana, la prima scossa difensiva perché la guardia della Virtus blocca i bracci armati della formazione turca di Ataman. La guardia marchigiana rompe lo stato d’equilibrio nel secondo quarto di questo match, prima uscita dell’Italia e partita valida per le qualificazioni agli europei. Gli azzurri supportati da un grande Melli (tanti amici in città) anche nel tiro dalla distanza prendono il volo e iniziano a danzare su un vantaggio che varia da più 8 a più 12, margine che manterranno fino alla fine del match, anche se con qualche brivido nel finale.

Un palasport pieno in ogni ordine: Pesaro mette il contenitore e gran parte del pubblico, mentre il basket regionale mette tre giocatori, perché oltre a Pajola e Polonara in panchina c’è anche Severini, giovane di Civitanova. L’unico giocatore, se cambia idea, di scuola pesarese che potrebbe rientrare nel giro della nazionale, è Daniel Hackett. Giornata di grande basket e di tanti amarcord perché a seguire la prima uscita degli azzurri ci sono tanti campioni di ieri e di oggi.

Un match, quello disputato al palasport, che si è snodato su un paio di temi: il primo che ha dovuto affrontare Pozzecco è stato quello di mettere in qualche modo il bavaglio alla guardia Biberovic, giocatore di scuola bosniaca ma che sembra destinato a finire nel campionato Nba. Un vero tormento con i suoi arresti e tiri dall’arco tanto che chiude la gara con 27 punti segnati. Per bloccare l’arma letale della formazione di Atam, Pozzecco ha utilizzato due giocatori altrettanto esplosivi e verticali come Procida e Petruccelli. Due mastini che hanno evitato all’Italia di correre fino alla fine giocandosi tutto nello spazio di qualche punto. Altro fattore che ha fatto pendere la bilancia dalla parte della formazione azzurra il migliore assetto sotto le plance, sia con Melli sia con Ricci: i due centri si sono alternati in mezzo all’area ed hanno eliminato anche i doppi tiri che i giocatori turchi si erano guadagnati con i rimbalzi offensivi soprattutto nella prima parte della gara.

Qualche brivido per gli azzurri solamente nel finale del match quando dalla panchina turca è spuntato Mahmutoglu, guardia, giocatore di grande esperienza che ha piazzato tre triple dalla lunga distanza che hanno riportato la formazione della mezza luna sul meno sei a 2 minuti a 30 dalla fine. Un brivido corto perché poi gli azzurri grazie soprattutto a Tonut hanno bloccato ogni possibile rimessa in discussione della partita. Detto di Melli, che è un’arma letale, bella gara anche quella disputata dall’altro anconetano, Polonara, che è stato accolto con un grande e caloroso applauso dal pubblico. Battesimo con brindisi quello dell’Italia in questa prima uscita di qualificazione agli europei. Prossima gara degli azzurri domenica in Ungheria. Nel girone anche l’Islanda.

m.g.