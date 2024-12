L’Italservice cerca punti. In campo i nuovi arrivati

Ultima partita in trasferta del 2024. L’Italservice oggi alle 20,30 sarà in Campania a giocare contro lo Sporting Sala Consilina, dove milita l’ex biancorosso Diego Carducci, marchigiano doc. Si gioca al PalaMeridionale di San Rufo a Salerno. Mister Davide Bargnesi riabbraccia Matheus Barichello e Cristopher Wittig, reduci dalle fatiche con le rispettive Nazionali, l’Italia e la Germania. Squalificato, invece, Oitomeia, che tornerà a disposizione per l’ultima gara casalinga del 2024, quella con il Benevento di venerdì 27 dicembre. Capitan Felipe Tonidandel e compagni possono contare sugli ultimi arrivati ovvero Simone Achilli, ex Consilina, e Marwan Badahi. Achilli è un talentuoso laterale, bravo in entrambe le fasi di attacco e difesa, romano, classe 2001, cresciuto e sbocciato con la maglia dell’Olimpus Roma. Badahi, marocchino, classe 1996, è un laterale particolarmente rapido, molto abile nell’uno contro uno. Tanti anni in Emilia Romagna per lui, con le maglie di Imolese, Bologna, Cesena e Dozzese.

Non sarà a disposizione, invece, Manuel Gomez, che ha rescisso il contratto con il club di comune accordo. L’Italservice è rimasta ferma in zona playout prima della pausa della serie A. Lo Sporting Sala Consilina, ottava in classifica, precede Pesaro di 5 punti e rappresenta la prima squadra dentro la zona playoff. Tonidandel e compagni sono attesi da un impegno arduo e al tempo stesso fondamentale per la regular season.