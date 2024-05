L’Italservice lotta ma non serve. Catania vola in finale scudetto

italservice

catania

(2-3 p.t.)

ITALSERVICE : Putano, Toninandel, Juan Fran, Schiochet, Barichello, Vavà, Pires, Belloni, Andrè, Caruso, D’Ambrosio, Luberto. All. Scarpitti.

META CATANIA: Tornatore, Silvestri, Pulvirenti, Turmena, C. Musumeci, Podda, Salamone, G. Musumeci, Bocao, Anderson, Weber, Timm. All. Juanra Calvo.

Marcatori: p.t. 2’16" Barichello (I), 6’45" Anderson (M), 7’54" Silvestri (M), 13’32" Caruso (I), 19’12" C. Musumeci (M), s.t. 17’27" Barichello (I), 19’05" Pulvirenti (M), 19’28" Silvestri (M), 19’59" Juan Fran (I).

Ammoniti: Silvestri (M), Toninandel (I), Vavà (I), Salamone (M), Turmena (M), Barichello (I), C. Musumeci (M). Arbitri: Andolfo (Ercolano), Plutino (Reggio Emilia), Cini (Perugia).

Crono: Lacrimini (Città di Castello). Note: al 14’06" del p.t. Tornatore (M) para un tiro libero a Barichello (I), al 16’21" del p.t. Tornatore (M) para un tiro libero a Schiochet (I).

L’Italservice lotta, ma Catania si aggiudica anche garadue della semifinale playoff e vola in finale scudetto. Per Pesaro la stagione si chiude a testa alta. Apre le danze Barrichello. Ma poi Catania reagisce e segna due gol (rispettivamente Anderson e Silvestri) che lanciano la Meta con un balzo avanti. Sul punteggio di 1-2 si accende il match. Caruso trasforma con un missile a metà del primo tempo. E’ parità (2-2). Poi i biancorossi buttano al vento due occasioni d’oro. Il Catania nel giro di un paio di minuti commette prima il sesto fallo e poi il settimo che regalano ai locali due tiri liberi che Barichello e a seguire Schiochet non concretizzano. Tornatore para entrambi i calci. A 48 secondi dalla pausa lunga ecco Carmelo Musumeci che gabba Putano: 2-3. Mister Scarpitti gioca la carta del portiere di movimento con Caruso. Nella ripresa la sfida si alza di intensità. A 4’ dal termine Pesaro tenta il tutto per tutto con il portiere di movimento Vavà. Anche Juan Fran è bloccato dal portiere ospite. Stessa sorte per Andrè. E’ Barichello a pareggiare a 2’ dal fischio finale (3-3). Ma a 55’’ Pulvirenti rilancia Catania con il muso avanti e a porta vuota riempie la rete Silvestri (3-5). L’ultimo gol a 1 secondo dalla fine è firmato da Juan Fran ma non basta (4-5).

Beatrice Terenzi