L’Italservice ospita. Benevento e ritrova Scarpitti

Ultima partita del 2024. L’Italservice oggi alle 20,30 ospita al PalaMegabox il Gg Team Wear Benevento. I campani hanno ingaggiato i giorni scorsi mister Fausto Scarpitti, quindi Pesaro ritroverà l’allenatore capace di centrare una semifinale scudetto nella passata stagione trascorsa. Il capitano Felipe Tonidandel sprona l’ambiente: "Ci attende un match più che importante, che vale doppio. Il Benevento sta lottando laggiù insieme a noi e ad altre squadre. Abbiamo lavorato bene e vogliamo riscattarci davanti al nostro pubblico. Sarà una battaglia, molto difficile se consideriamo l’arrivo di mister Scarpitti. Un tecnico che conosce molto bene il nostro modo di giocare". L’imperativo è ritornare alla vittoria dopo la sconfitta di Sala Consilina. "La gara è stata particolare – continua il numero cinque biancorosso -, abbiamo inserito due nuovi giocatori, Achilli e Badahi, a poche ore dalla partita. Barichello e Wittig sono stati fuori dieci giorni per gli impegni in Nazionale e Oitomeia era squalificato. Non sono alibi questi, sia chiaro. Abbiamo disputato una gara al di sotto delle nostre capacità, la peggiore della stagione. C’è grande voglia di riscatto". Stasera c’è subito l’occasione. Tonidandel indica la via da intraprendere anche nel 2025: "Dovremo mettere in campo più rabbia, più intensità. Dovremo migliorare in fase difensiva, ogni giocatore dovrà dare il massimo per risalire la classifica. Siamo una rosa giovane e resto fiducioso, bisognerà coltivare esperienze e dare tutto".

b.t.