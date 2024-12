L’Italservice si rinforza ancora. Alessandro Patias in biancorosso

L’Italservice Pesaro si rinforza ancora. Botti di capodanno in arrivo: nel 2025 ci sarà anche Alessandro Patias. Il campione classe 1985 è ufficialmente un nuovo giocatore biancorosso. Si tratta del terzo rinforzo invernale dopo gli arrivi, già annunciati, di Simone Achilli e Marwan Badahi.

39 anni compiuti nel luglio scorso, Patias è un pivot brasiliano naturalizzato italiano. La sua carriera inizia con l’Horizontina, in Brasile, e la prima esperienza italiana arriva nel 2007, con la casacca del CLT Terni. L’anno seguente vola in Spagna, al Baix Maestrat, per poi tornare nello stivale al Montesilvano e successivamente al Marca. Seguiranno Asti, Benfica (Portogallo), Napoli, Halle-Gooik (Belgio), Feldi Eboli, Real San Giuseppe, ancora Feldi Eboli e Jaraguá (Brasile), quest’ultimo è il club con cui ha vissuto la prima parte della stagione 2024-2025. Patias ha indossato la casacca della Nazionale Italiana 56 volte, realizzando 30 gol.

Oltre a due Coppe Italia Under 21 vinte col Terni, Patias ha vinto due scudetti in Italia con Montesilvano e Marca. A cui si sommano due Coppe Italia con Asti e Real San Giuseppe, quest’ultima nel 2023, contro l’Italservice Pesaro, in cui è stato decisivo ed è stato eletto Mvp della manifestazione.

Patias ha vinto anche una Supercoppa Italiana con la Marca, una Winter Cup con l’Asti, un campionato portoghese, due volte la Coppa del Portogallo e altrettante la Supercoppa Portoghese col Benfica.

L’arrivo di Patias garantirà grande esperienza al roster guidato da mister Davide Bargnesi.

b.t.