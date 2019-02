Pesaro, 6 febbraio 2019 - Una banale lite è degenerata nel sangue. Oggi pomeriggio, nella sala slot machine del bar al capolinea della stazione dei bus, un tunisino ha accoltellato un proprio connazionale dopo un litigio per futili motivi. I due uomini di 53 e 55 anni, entrambi con regolare permesso di soggiorno, si trovavano davanti ad una slot machine quando all'improvviso qualche parola di troppo è sfociata in una reazione violenta.

Alla vista del coltello la vittima si è poi difesa come poteva con calci e pugni. Il titolare del bar non si è accorto subito di quanto stava accadendo, ma alla vista del sangue a terra ha chiamato il 118 ed il 113. Sul posto sono accorse la Polizia e un'ambulanza. I due al momento si trovano all'ospedale San Salvatore, entrambi ricoverati dopo la colluttazione. L'aggressore con l'arma da taglio è stato poi arrestato per tentato omicidio.