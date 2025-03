Lite al bar, titolare interviene e muore d’infarto

FANO (Pesaro e Urbino)Fano piange la morte di Colombo Biagetti (foto), 70enne titolare di uno dei bar storici della città, spentosi nella notte tra sabato e domenica a causa di un malore improvviso. Il decesso è arrivato dopo un alterco tra il fratello di Biagetti e un 30enne fanese che, poco prima, aveva scatenato nel suo bar una sequenza di eventi che alla fine si è rivelata tragica. Per questo ora il Pm Maria Letizia Fucci dovrà valutare se aprire un fascicolo per omicidio colposo nei confronti del giovane, le cui azioni potrebbero aver innescato l’infarto fatale.

Intorno alla mezzanotte, infatti, il 30enne che si trovava a passare davanti al bar di Biagetti si è messo ad urinare sulla sua vetrina. Dietro il bancone in quel momento c’era Bruno, il fratello di Colombo, che vedendo la scena è uscito a redarguire il giovane, che ha reagito con violenza: prima alzando la voce e poi anche le mani contro Bruno, costringendolo a barricarsi nel locale. Impaurito, l’uomo ha chiamato il 112 e il fratello Colombo, che era a casa a dormire. Quando Colombo è arrivato al locale per sedare la situazione, erano già intervenuti i soccorsi: polizia e 118. Ma il giovane, vedendolo interessarsi dell’accaduto con le divise e i sanitari, ha cominciato ad inveire contro il 70enne che si è subito allontanato risalendo in macchina. Quando l’ambulanza è partita alla volta del pronto soccorso, con il 30enne a bordo, Colombo è entrato nel suo locale chiedendo un bicchiere d’acqua. Ma prima che riuscissero a versarglielo, si è accasciato a terra, esanime. Inutili i tentativi di rianimarlo. Colombo Biagetti Lascia la moglie Gisella e il figlio.

Tiziana Petrelli