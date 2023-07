Lite con gli albergatori Lucarelli accerchiato

La contestazione degli albergatori all’assessore al Turismo e Attività Economiche Etienn Lucarelli, in occasione della presentazione di Fano Visit Card, ha provocato in città una bagarre che sta spostando equilibri su molti fronti. Nell’immediato non aveva voluto commentare il presidente degli Alberghi Consorziati Luciano Cecchini, capro espiatorio di Lucarelli nel tentativo di difendersi dall’attacco subito: "Non riesce più a intercettare e rappresentare le istanze degli albergatori, pertanto è necessario un nuovo interlocutore più affidabile e credibile".

Oggi Cecchini si dice invece "amareggiato per la durezza dell’intervento e sorpreso". Nel 2022 la Cooperativa alberghiera ha fatturato un totale di 234mila euro portando circa 12mila presenze in città. "Siamo quindi un interlocutore credibile per le imprese - sottolinea Cecchini - e, fino a prova contraria, lo siamo sempre stati anche per le amministrazioni comunali che si sono succedute". Pretende quindi delle scuse pubbliche Cecchini, che ieri ha trovato il sostegno di tutta Confcommercio, un sostegno che le parole di Lucarelli gli avevano fatto temere di aver perso.

"Siamo andati oltre le righe - dice il direttore generale Amerigo Varotti -. Il percorso della Card è stato condiviso da tutti noi, Alberghi Consorziati compresi. Le critiche riguardavano altri problemi e non era quella la sede in cui esaminarli. Cecchini ha sempre fatto un grande lavoro e deve andare avanti. Fermo restando che all’interno del mondo associativo sono le imprese che decidono chi le guida, non ci possono essere interferenze da parte della politica".

Il comunicato di Lucarelli, però, ha aperto anche un fronte caldo tra le associazioni. Si è infatti risentita Confesercenti, per essere stata dimenticata, tra gli interlocutori del settore turistico. Ma lo ha fatto inviando alla stampa un comunicato che ha suscitato subito le ire di Confcommercio. "Una vergogna inaudita" ha detto Varotti innescando una polemica social con Ligurgo, il suo omologo in Confesercenti Pesaro e Urbino. "Non vedo perché un’associazione non possa proporre i propri servizi, nel rispetto di tutti" ha controbattuto Ligurgo. Intanto solidarietà a Cecchini anche dalla politica, con Loretta Manocchi di Fd’I che denuncia una deriva autoritaria dell’amministrazione Seri: "L’arroganza è un atteggiamento molto sgradevole, soprattutto da parte di chi amministra la città, gestendo risorse pubbliche e concedendo soldi politicamente".

Tiziana Petrelli