Pesaro, lite condominiale per una carrozzina parcheggiata negli spazi comuni

Una carrozzina

Per approfondire:

Pesaro, 21 gennaio 2023 - La carrozzina di un disabile lasciata parcheggiata negli spazi comuni del palazzo ostruiva il passaggio agli inquilini. Uno di questi, ha preso la carrozzina e l'ha scaraventata giù nelle scale suscitando la reazione della famiglia proprietaria.

Si è sfiorata la rissa nel pomeriggio in un condominio di Villa Ceccolini.

E' stato necessario l'intervento dei carabinieri per riportare la calma, dopo aver fatto presente che le esigenze di tutti vanno comprese e accettate.

Alla fine, i contendenti si sono riappacificati.

Si è appreso che anche il responsabile del lancio della carrozzina ha in famiglia un disabile che evidentemente non riusciva a passare per la presenza della sedia a rotelle del vicino.