Lite in casa, lei accoltella il compagno

A Borgo Pace una lite di coppia finisce con una coltellata. E’ quanto accaduto lunedì sera nel minuscolo centro dell’Alta Valle del Metauro, dove un litigio domestico è degenerato in un accoltellamento che ha lasciato a terra un uomo di 48 anni con una ferita al braccio. A colpirlo, secondo la ricostruzione dei carabinieri, è stata la compagna, una cittadina argentina di 53 anni, con cui la convivenza sembra da tempo tutt’altro che pacifica. La scena si è consumata in pochi minuti.

Urla, spintoni e poi il gesto improvviso: un fendente che ha fatto scorrere sangue a terra, tanto da lasciare chiazze visibili anche ore dopo l’intervento dei soccorritori. L’uomo è stato portato in ospedale, dove i medici hanno escluso conseguenze vitali: le sue condizioni non destano preoccupazioni, anche se la ferita è stata giudicata seria. La donna, invece, martedì mattina era già fuori: per lei è scattata una denuncia a piede libero per lesioni personali aggravate: la 53enne non ha precedenti penali. Secondo chi conosce la coppia, non si tratterebbe certo del primo litigio. Entrambi vengono descritti come persone già al centro di segnalazioni e piccoli disordini. Questa volta, però, la lite ha superato la soglia di guardia.

A indagare è la stazione dei carabinieri di Mercatello sul Metauro, che ha preso in carico il fascicolo. I militari stanno ascoltando testimoni e ricostruendo con precisione la dinamica della serata. Al momento l’ipotesi è che tutto sia nato per futili motivi, una miccia che ha fatto esplodere rancori e nervosismi accumulati. Il caso riaccende i riflettori sul disagio che serpeggia anche in certe realtà marginali, dove la fragilità sociale può sfociare in episodi violenti come valvola di sfogo. Per Borgo Pace l’episodio è stato uno shock. L’episodio di Borgo Pace ricorda quanto accaduto la sera di Pasqua a Tavoleto, altro piccolo centro della provincia. Anche lì una lite domestica si era trasformata in aggressione a colpi di coltello: la moglie aveva colpito più volte il marito 54enne con un coltello da cucina al torace. Per fortuna nessun fendente si era rivelato letale. Era il 19 aprile, intorno alle 21, appena fuori dal centro abitato.