Cronaca
Lite furiosa e lancio di bottiglie, notte di tensione in piazzale Matteotti
27 ago 2025
ANTONELLA MARCHIONNI
Cronaca
È lo spettacolo andato in scena in centro a Pesaro, poco prima di mezzanotte. E’ stato necessario l’intervento della Polizia per sedare gli animi dei giovani coinvolti: ecco cosa è successo

In piazzale Matteotti è intervenuta la polizia per sedare la rissa a colpi di bottigliate

Pesaro, 27 agosto 2025 – Bottiglie che volano nella notte e risse da piazzale. È lo spettacolo andato in scena ieri, poco prima di mezzanotte, tra via San Francesco e piazzale Matteotti, dove la volante della Questura è dovuta intervenire per sedare una lite che ha visto come bersaglio un gruppo di ragazzi originari del Bangladesh.

Quattro in tutto, si erano fermati nella zona per passare la serata quando, senza troppe cerimonie, sono diventati l’obiettivo di un gruppo di giovani che staziona abitualmente nel piazzale.

Prima le parole grosse, poi le bottiglie di vetro scagliate con rabbia e altro materiale raccolto lì intorno, in una scena che ha rapidamente trasformato la piazza del centro in un campo di battaglia improvvisato. L’attività immediata di identificazione ha consentito di risalire agli autori del lancio: giovani già noti per la loro presenza in zona, che ora dovranno rispondere delle loro azioni.

La Questura ha confermato che “si procederà nei loro confronti”, lasciando intendere che scatteranno le denunce per minacce e lancio pericoloso di oggetti, reati che, oltre alle possibili conseguenze penali, rischiano di tradursi anche in misure restrittive come il divieto di accesso alle aree sensibili della città. Episodi come questo riaccendono i riflettori su piazzale Matteotti, spesso al centro di segnalazioni da parte dei residenti per schiamazzi notturni, bivacchi e micro-risse che finiscono per alimentare un clima di insicurezza.

Una zona che da anni convive con la doppia faccia del centro città: da un lato il salotto buono e i locali, dall’altro certe frange di gioventù annoiata che trasformano il piazzale in un’arena notturna, con conseguente chiamata della Volante. La Polizia continuerà a monitorare l’area, già inserita nei giri di controllo serali, con l’obiettivo di prevenire nuove situazioni di degrado e violenza. 

