Lite sul lungomare dopo la Fiera di San Nicola

Pesaro, 15 settembre 2025 – La festa si è chiusa con qualche strascico di troppo. Nella notte tra sabato e domenica, all’indomani della Fiera di San Nicola, entrambe le Volanti della Questura sono dovute intervenire sul lungomare di Pesaro per riportare la calma dopo una lite tra ragazzi.

La chiamata è arrivata al 112 poco dopo la mezzanotte: all’esterno di un locale del litorale, alcuni giovani stavano discutendo animatamente e la situazione rischiava di degenerare. Sul posto, gli equipaggi hanno identificato i presenti e riportato l’ordine senza ulteriori conseguenze.

Per uno di loro, visibilmente ubriaco, è scattata la sanzione amministrativa per ubriachezza molesta. L’intervento non è rimasto isolato. Per tutta la serata e la notte le pattuglie hanno presidiato il lungomare, dove si è riversata una folla di ragazzi al termine della tradizionale fiera. Numerosi giovani sono stati identificati, a conferma di un impegno rafforzato da parte della polizia nei giorni di festa, quando l’afflusso aumenta e i rischi di eccessi crescono.

L’episodio del lungomare arriva a poche ore di distanza dalla vasta operazione nazionale della Polizia di Stato contro baby gang e gruppi riconducibili ai cosiddetti maranza, che ha toccato anche la provincia di Pesaro e Urbino. In quel contesto sono stati arrestati cinque maggiorenni per spaccio, denunciati due adulti e tre minorenni per reati vari, e disposti divieti di ritorno e Dacur a carico di giovani violenti o recidivi.

Segno che il problema non è solo l’episodio isolato, ma un fenomeno che attraversa ormai il tessuto sociale giovanile: risse, droga e aggressioni che spesso trovano terreno fertile nei weekend della movida e nei grandi eventi popolari. La presenza delle Volanti, in questa cornice, non è dunque solo repressione, ma anche presidio di sicurezza e deterrenza. >