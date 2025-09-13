Lite per l’auto. "Ti sparo". La polizia placa due 80enni

"Mi hai fatto pipì sulla macchina e io adesso ti sparo". Scena da film western, con tanto di pistolero (più o meno), giovedì mattina in un quartiere della prima periferia cittadina dove una lite di vicinato tra due anziani quasi 80enni si è trasformata in una scenata da codice penale. Protagonisti due arzilli pensionati che hanno deciso di inscenare il loro personale duello all’alba. Tutto sarebbe nato da un cofano d’auto trovato bagnato di un liquido poco equivoco. Secondo il proprietario, il vicino avrebbe voluto vendicarsi del parcheggio sotto il suo balcone trasformando la carrozzeria in bersaglio di un getto improvvisato. L’accusato, ovviamente, ha negato con vigore. Ma l’odore acre e le macchie sulla vernice non giocavano a suo favore. In pochi minuti la discussione è passata dalle solite recriminazioni ("spostami la macchina", "non parcheggiare sotto casa mia") alle urla furibonde. Poi, il salto di qualità e non sul piano dialettico: "Tiro fuori la pistola e ti sparo". Sta di fatto che i toni si sono fatti così accesi che qualcuno, preoccupato che dalle parole si passasse ai fatti, ha ben pensato di chiamare la polizia.

La Volante è arrivata a sirene spiegate e ha trovato i due arzilli litiganti ancora sul piede di guerra, con le voci che rimbombavano in strada. Gli agenti hanno dovuto faticare non poco per dividerli e riportare la calma, tra insulti reciproci e dita puntate.

Poi, l’accertamento più spinoso: davvero uno dei due teneva una pistola nascosta in casa, pronta all’uso? Per evitare rischi, i poliziotti hanno proceduto a una perquisizione accurata. Cassetti, armadi, ripostigli: setacciato tutto e per fortuna non hanno trovano niente. Nessuna pistola vera, nemmeno ad acqua. Solo tanta rabbia accumulata e parole grosse sparate a vuoto.

ant. mar.