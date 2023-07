Lite per le pulizie Lui minaccia con il coltello

Rimprovera il compagno per le pulizie di casa, e l’altro lo minaccia con il coltello per il prosciutto. Una lite che ha messo fine a una relazione di anni e che ha portato sul banco degli imputati un 42enne di Napoli, ma residente a Pesaro. Minaccia aggravata, il reato. L’imputato, difeso dall’avvocato Matteo Mattioli, è stato anche colpito dall’obbligo di allontanamento dalla casa famigliare. La vittima è invece il compagno del 42enne, un fanese di 63 anni, residente a Pesaro.

Il fatto risale a marzo 2021. Quella mattina, i due uomini erano in bagno quando scatta la lite. Tutto sarebbe nato per una diversità di vedute sulle faccende domestiche. Il 63enne molla un ceffone all’altro, il quale reagisce prima scardinando la porta della toilette a calci e poi correndo in cucina a prendere il coltello. Lama alla mano, è rientrato in bagno puntandola contro il compagno e menando fendenti su mobili e lavatrice. Tanto che la lama si è spezzata. Poi avrebbe anche detto “ti faccio fuori con la pistola“. L’altro lo ha denunciato e il 42enne è finito a processo.

e. ros.