Lite Pesaro-Fano: "Ma gli ospedali sono di tutti"

Visto che Pesaro, Fano e Urbino ’litigano’ per il reparto di Ostetricia Ginecologia, gli altri sindaci prendano posizione per sostenere che "Pesaro deve avere il primario di Ostetricia e ginecologia" e che Fano e Urbino debbano "continuare il loro processo di eccellente crescita verso una sempre più apprezzata qualità dei servizi". Dopo le polemiche che hanno investito la sanità provinciale, con il sindaco di Pesaro Andrea Biancani che rivendica un primario per il reparto di Ostetricia e Ginecologia del San Salvatore, il sindaco di Fano che afferma il diritto che "il Santa Croce di Fano abbia ciò che si è guadagnato sul campo con i numeri", e quello di Urbino che chiede "pari dignità", interviene nel dibattito anche Emanuele Petrucci (in foto), sindaco di Mombaroccio, che osserva: "Come sindaco di uno dei 46 Comuni della Provincia che non sono sedi di ospedali, assisto sconcertato alle fuorvianti polemiche dei colleghi di Pesaro , Fano e Urbino sui reparti dei ’loro’ ospedali rimodulati dall’atto aziendale che noi sindaci dei 46 Comuni hospital free non abbiamo avuto l’onore di discutere. Propongo ai 45 colleghi sindaci che, come me, sono hospital free di prendere le difese dei tre ospedali in “lite” e di sostenere che Pesaro deve avere il primario di Ostetricia e ginecologia, che Fano e Urbino debbano continuare il loro processo di eccellente crescita verso una sempre più apprezzata qualità dei servizi. Faremo così capire ai cittadini che i quattro stabilimenti (Pesaro, Fano Urbino e Pergola), che unitamente, compongono un unico presidio ospedaliero provinciale sono anche i “nostri”, non solo i loro. Se non potremo farlo nella Conferenza dei sindaci perché non viene eletto l’organismo di rappresentanza che le legge prevede, facciamolo come insieme dei 46 sindaci che hanno a cuore la sanità di tutti i cittadini non solo di Fano, Pesaro e Urbino".