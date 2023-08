Lite tra associazioni, Confesercenti: "Facciamo saltare il tavolo economico"

Una polemica ’effervescente’ come la birra da cui si è originata. Non si è fatta attendere, infatti, la replica di Confesercenti – per bocca di Stefano Mirisola, rappresentante sindacale dell’associazione in città – agli strali lanciati l’altroieri dalla presidente di Confcommercio Fano, Barbara Marcolini. La quale ha sostanzialmente accusato Confesercenti di sponsorizzare eventi – come la Birra d’Augusto nell’area della Rocca – che non portano alcun vantaggio alle attività locali, anzi, sottraggono loro guadagni somministrando cibo e bevande tramite i food track.

"Qualcuno pensa che il turismo si faccia con le chiacchiere – risponde Mirisola –. Forse la Marcolini non lo sa ma non si lavora a compartimenti stagni. Eppure sono decenni ormai che tutti siamo concordi nel dire che il turismo è un gioco di squadra: occorre coinvolgere tutta la filiera e l’intero territorio. Ma forse ciò che dà noia alla Marcolini è che Confesercenti non si sia fermata alle parole e che su Fano la nostra associazione stia facendo un grande lavoro, che coinvolge tutti, dai commercianti ai produttori, forte di un brand, quello del brodetto, ormai riconosciuto a livello internazionale. Si chiama promozione turistica. Ed è quella che abbiamo fatto attraverso la nostra partecipazione a Birra d’Augusto, iniziativa che ha avuto un grandissimo successo".

Confesercenti elenca le iniziative in tal senso: il risotto al brodetto, l’abbinamento del piatto a una birra tutta fanese realizzata dal birrificio Renton; la presenza dei tanti birrifici del territorio. "Questo – prosegue Mirisola – in un momento nel quale abbiamo un calo del 30% sulle presenze turistiche, collaborando a un evento che porta gente, promuove le risorse locali, mette Fano in vetrina". "Stupisce, in un momento così difficile per il nostro turismo, il livore di Confcommercio di fronte a un’Associazione che sta lavorando a 360 gradi nell’interesse di Fano e delle categorie ed è strano che la presidente Marcolini si accorga soltanto oggi dell’esistenza di ‘Birra d’Augusto’ dopo ‘appena’ 13 anni da quando è nata". Quanto al riferimento all’abusivismo "tutti gli operatori presenti a ‘Birra d’Augusto’ – si sottolinea – hanno partita IVA, e lavorano nel rispetto delle regole e dei permessi".

Infine l’affondo: "Facciamo presente all’amministrazione comunale che se questi sono i metodi di certe associazioni di categoria per promuovere la città, forse è il caso di far saltare il tavolo economico. Evidentemente il ‘fare squadra’ per Confcommercio è solo una chiacchiera. Noi – conclude Confesercenti – preferiamo i fatti".

Benedetta Iacomucci