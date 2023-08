Lite tra associazioni, volano gli stracci "Il turismo non si improvvisa"

"Sia ben chiara una cosa. Io non ho nulla da dire sulla manifestazione “Birra d’Augusto“. Invece ho molto da dire su come è stata organizzata", dice Barbara Marcolini vicepresidente di Confcommercio.

E perché?

"Perché prima vanno coinvolti i nostri operatori del settore che pagano tasse e dipendenti. Soprattutto in una stagione come è stata questa dove il turismo a giugno e luglio è mancato. Una manifestazione così dove esserre una occasione per far lavorare i nostri operatori. Ed invece è successo che sono arrivati in tanti con i camioncini abbinando cibo e birra, togliendo lavoro fondamentalmente ai nostri bar e ristoranti del centro. Tutto questo dopo che si è detto e ridetto che si dovevano organizzare manifestazioni la sera all’interno del centro storico".

Avete avuto delle lamentele?

"Certamente. Si sono rivolti a noi di Confcommercio per lamentarsi proprio perché hanno portato via lavoro ai nostri che erano invece quelli che andavano maggiormente tutelati. Invece è accaduto che a guadagnerci sono stati quelli che sono arrivati a Fano da fuori città. Il problema di fondo è questo e da qui nasce la nostra critica che è stata sollecitata non solo dai nostri associati. Noi come Confcommercio – conclude Marcolini – in tutte le manifestazioni che organizziamo a Fano che in provincia la prima cosa che facciamo è quella di coinvolgere prima le attività locali e sullo stesso binario si muove anche la Camera di Commercio".

Chi invece torna sul problema della “Birra d’Augusto“ come uno stopper, criticando fortemente la Confesercenti – in corsa anche una battaglia tra le due associazioni per associare gli hotel, ndr – è il direttore generale di Confcommercio Amerigo Varotti che dice: "Il turismo e la promozione turistica sono due concetti molto seri che non possiamo delegare ad improvvisazioni dell’ultima ora". Ed aggiunge che interviene "insieme agli altri vertici dell’associazione dopo lo scomposto e confuso intervento di Confesercenti provinciale con Stefano Mirisola riguardo eventi e turismo". In particolare al centro della discussione, come ha detto la Marcolini, ci sono le modalità di organizzazione di “Birra d’Augusto“ iniziativa che si è tenuta dal 12 al 16 agosto: "Organizzare un qualsiasi evento il giorno di Ferragosto o in quella settimana è un giochino molto semplice che riesce a tutti in ogni parte del mondo – dice Varotti –. Non è però fare turismo. E’ sfruttare un momento di maggiore afflusso turistico e disponibilità a fare feste, a gozzovigliare, approfittando appunto degli eventi che ci sono già nel territorio. Fare turismo come lo intende e fa Confcommercio è lavorare da mesi per la situazione della strada Contessa con le istituzioni e Anas per influenzare il progetto originario, accorciare i tempi di esecuzione, seguire passo passo l’intervento.

Questo significa lavorare per il turismo. Fare turismo vuol dire promozione, che fa solo Confcommercio, in Italia e all’estero con l’itinerario della Bellezza di cui fa parte anche Fano insieme a ben altri 20 Comuni, partecipando a fiere in tutto il mondo, organizzando press tour e tanto altro. Tutto ciò è fare concretamente turismo e contribuire al suo sviluppo nei mesi prima di Ferragosto, lavorando tutto l’anno".

Il vicedirettore Agnese Trufelli aggiunge: "L’invito all’amministrazione di far saltare il tavolo di concertazione tra associazioni e enti pubblici non ci sorprende..." e conclude parlando delle "strampalate richieste di chi sul turismo e commercio poco o nulla ha fatto". Naturalmente il bersaglio è Stefano Mirisola.

m.g.