Liti, soldi, denunce. L’amore inizia in chat e finisce in tribunale: "Mi ha violentata"

Lui e lei si conoscono in chat e si amano per un po’. Poi cominciano ad amarsi un po’ meno. Lei chiede a lui 2400 euro "sennò ti denuncio per aggressione e mi dispiace, perché non te lo meriti", lui glieli dà ma lei lo denuncia lo stesso. E’ la questione di cui si è discusso ieri mattina dinanzi al gip del tribunale di Pesaro. L’accusa mossa nei confronti dell’uomo, un 47enne pesarese difeso dall’avvocato Francesco Coli, è di violenza sessuale, lesioni e maltrattamenti in famiglia e il giudice si è riservato di decidere se accogliere la richiesta di archiviazione oppure disporre ulteriori indagini sulla faccenda. Tutto risale a poco più di un anno fa, le indagini sono state condotte dalla squadra mobile di Pesaro. I due, coetanei, si sono conosciuti su Badoo, sito di incontri a distanza. Lui inizialmente pensa che lei sia di Perugia, poi scopre che abita in Perù ma poco importa, la scintilla è scattata. E quando suonano le campane dell’amore il sudamerica è solo una manciata di chilometri più in là rispetto all’Umbria. E infatti la signora peruviana prende l’aereo e arriva in Italia. Lui la va a prendere a Bologna e la ospita a casa sua, una palazzina di due piani dove, al piano di sopra, abitano mamma e sorella. La prima notte in Italia lei la passa nella stanza degli ospiti. Qualche passo più in là, nella sua stanza, c’è il 46enne con il cellulare in mano che via messaggio si accerta del fatto che la signora stia bene e non senta freddo. Le chiede se vuole una coperta, visto che l’autunno è alle porte e la sera rinfresca. Lei le risponde che vorrebbe scaldarsi tra le sue braccia. E la storia d’amore scalda i motori, almeno per un po’.

La peruviana inizia a cercare lavoro a Pesaro ma, senza permesso di soggiorno, trovare un impiego in regola non è semplice. Nel frattempo la storia d’amore va avanti. Vanno a cena fuori, frequentano gli amici, cose del genere. Passa il tempo e forse anche la fiamma si assottiglia un po’. "Ma quanto pensi di trattenerti ancora in Italia?", lui chiede a lei forse con un pizzico di nostalgia rispetto alla sua precedente vita da scapolo. E glielo chiede una volta, poi due, poi tre prima di capire che forse quel biglietto Perù-Italia era di sola andata. "Io me ne vado – infine cede la donna –. Ma voglio 2400 euro, sennò ti denuncio per aggressione". Lui glieli consegna, le fa firmare una dichiarazione che li ha ricevuti, ma la denuncia se la prende lo stesso, per lesioni, violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia. La donna deposita anche una richiesta di permesso di soggiorno come vittima di violenza ma, dietro parere negativo della procura, la questura rigetta l’istanza. Durante l’udienza di ieri lui ha prodotto le foto delle pagine del diario segreto di lei in cui lei scriveva di aver trovato un uomo meraviglioso, che era felice e per questo ringraziava l’universo.