Litiga al bar, subito ritirati fucili e pistole

CAGLI - Imputato in un processo per un diverbio avvenuto in un bar, un cacciatore residente nelle vicinanze di Cagli si è visto sequestrare dai carabinieri di Cagli una serie di armi e munizioni legalmente detenute. I militari gli hanno infatti ritirato 3 carabine, una doppietta, un fucile sovrapposto Beretta, un fucile semiautomatico Benelli, una pistola semiautomatica calibro 22, una pistola Flobert a canna lunga calibro 9 oltre a qualche centinaia di munizioni idonee per le relative armi. A seguito del provvedimento, la Prefettura ha avviato il procedimento per il divieto di detenzione di armi. Il processo al tribunale di Urbino è stato rinviato a novembre. L’avvocato difensore Andrea Angeletti dice: "Il mio assistito è innocente e lo dimostreremo"