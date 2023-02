Litiga col fidanzato, lo insulta e poi aggredisce i carabinieri. Arrestata

Ha litigato l’altra sera a mezzanotte col fidanzato. E questo non è vietato. Lui se n’è andato a piedi, lei, 31 anni, pesarese, incensurata, è corsa dietro all’uomo con la sua auto inseguendolo per le vie di Pesaro fino ad imboccare contromano via Gessi per poi fermarsi. Poi ha bloccato il fidanzato tra via Cecchi e via Canale iniziando ad urlare e ad insultarlo. Qualcuno si è affacciato alla finestra e capendo la situazione ha chiamato i carabinieri ma di lì a poco è arrivata anche un’ambulanza del 118. Alla vista dei sanitari, la ragazza si è rifiutata di farsi visitare tantomeno di salire per andare in ospedale o sottoporsi all’etilometro ma i carabinieri, arrivati poco prima, le hanno chiesto di fermarsi e di dichiarare il proprio nominativo. E a quel punto, la esile ragazza ha cercato di dileguarsi ma i carabinieri l’hanno inseguita e bloccata. Ed è stato l’inizio di cinque minuti di pazzia, con la 31enne che ha preso a calci e pugni i militari insultandoli e tentando di picchiarla. Sembrava irrefrenabile tanto da procurare lesioni ad un carabiniere guaribili in sei giorni.

Portata in caserma per l’identificazione, la donna è stata dichiarata in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni e posta ai domiciliari. Ieri mattina è stata portata davanti al giudice per la convalida dell’arresto ed l’eventuale processo per direttissima. L’avvocato Mara Roccisano ha chiesto il rinvio per studiare gli atti e approntare una richiesta di pena alternativa quale può essere la messa alla prova. La ragazza, in aula, ha chiesto scusa ai carabinieri.