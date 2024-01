Litiga con la madre e fugge di casa. Ritrovata 15enne dopo 19 ore

Ha litigato con la madre per alcuni brutti voti ricevuti a scuola. E per farle dispetto, un’adolescente fanese ha passato la notte fuori casa senza avvertire nessuno. E’ stata una lunga notte insonne per i genitori di questa 15enne che hanno messo subito in campo i carabinieri per le sue ricerche. E’ finita ieri alle 13 la "fuga" della liceale, che uscita di casa intorno alle 18.30 di martedì, vi ha fatto rientro solo ieri pomeriggio alle 14, accompagnata dai carabinieri della Stazione di Fano che l’hanno rintracciata mentre viaggiava sulla corriera Urbino-Fano.

L’intenzione della ragazza però era proprio quella di non farsi trovare. Per questo la sera prima, aveva staccato il cellulare. Ma l’ultima cella agganciata, aveva messo subito i carabinieri sulle sue tracce. Erano le 21.30 martedì quando la mamma della ragazzina, non vedendola rincasare per cena, ha lanciato l’allarme al 112. Subito i carabinieri della Stazione di Fano hanno attivato la geolocalizzazione, rilevandolo però spento. L’ultimo posizionamento dava la zona di Canavaccio di Urbino. E così i militari di Fano hanno richiesto la collaborazione dei carabinieri della Compagnia di Urbino.

Le ricerche hanno portato subito ad una ragazza della città ducale, che la 15enne fanese aveva conosciuto pochi giorni prima in chat. Le due amiche hanno passato la serata insieme e alle 22.30, quando la urbinate ha fatto rientro a casa, l’altra le ha detto che avrebbe fatto altrettanto. "Mio padre abita qui vicino". Ma non era vero. Non si sa dove abbia passato tutta la notte, la 15enne. Ma il mattino dopo, mostrando la foto alla cassiera di un supermercato di Urbino, i carabinieri hanno potuto apprendere che poco prima quella giovane era stata vista in compagnia di un ragazzo, salire sulla corriera per Fano. I carabinieri l’hanno ritrovata così, ieri verso le 13, quando la corriera si è fermata al Pincio. L’aspettavano, ma lei non è scesa. Per questo sono saliti loro, prelevandola e contattando i genitori.

ti.pe.