Litiga con la ragazza e spintona gli agenti

Dal furto al poliambulatorio fino al fidanzato violento, senza dimenticarsi del Parco Miralfiore, sempre sorvegliato speciale della città. Superlavoro anche nei giorni di Ferragosto per gli uomini delle Volanti. L’altro ieri, un 30enne pesarese, ubriaco, ha avuto un acceso diverbio con la fidanzata ma è stato aggressivo e violento anche con gli agenti chiamati e subito intervenuti e presi a spinte. E’ successo in zona mare, vicino alla Palla. Denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e sanzione amministrativa per ubriachezza molesta. Ha precedenti.

Visitato dai ladri invece un poliambulatorio in via del Carso. Rubati i soldi nella cassa.

Ma spostiamoci al parco Miralfiore. Qui la Polizia ha ritrovato un pesarese 38enne che aveva un foglio di via. E’ stato denunciato per inosservanza del provvedimento. E infine, sempre nel parco, si aggirava un 52enne pesarese con addosso due coltelli a serramanico. Denunciato per porto abusivo di armi.

In un hotel invece era ospite un turista del nord, colpito dal divieto di avvicinamento a una donna. Gli agenti gli hanno notificato l’ordine del giudice.