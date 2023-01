Litigi al calor bianco tra Giovani Democratici

"Giovani sì, ma non al servizio delle correnti e di chi si nasconde dietro di noi per alimentare la sua posizione di potere. Giovani sì, ma non per essere immolati". Un documento di iscritti e amministratori locali trentenni firmato dal Nord al Sud delle Marche apre un contenzioso tra i Giovani Democratici marchigiani. Addirittura prima della convention regionale di sabato prossimo a Jesi intitolato: "Ripensiamo il Pd Marche: innovativo, inclusivo, sostenibile". Il gruppo che ha firmato un documento polemico, è soprattutto delle province di Pesaro e Urbino ed Ascoli Piceno: "Noi ci smarchiamo dalle correnti del Pd marchigiano che ci stanno strumentalizzando".

Firmato da venti giovani, il documento sostiene: "E’ necessario con un cambiamento – prosegue la nota – che tenga fuori le correnti, che invece, si palesano anche nei confronti di quello che era un contributo sincero al dibattito congressuale partito da alcuni giovani. Non possiamo che ribadire la necessità di un profondo cambiamento e rinnovamento nel Pd, compreso quello regionale, lasciato a sé stesso da un commissariamento che non è riuscito a sanare le divisioni, anzi le ha ampliate. Non basta essere giovani, ma è doveroso impegnarsi ogni giorno nel costruire e radicare un partito credibile con idee e proposte veramente nuove e che non si lascino strumentalizzare da chi in questi anni e giorni ha utilizzato il Partito per alimentare lotte che non interessano nessuno".

"Quanti ragazzi sono stati immolati per le strumentalizzazioni dei grandi? Le tante, troppe, dichiarazioni (a volte imbarazzanti) di vecchi esponenti che stanno uscendo a sostegno del comunicato di alcuni giovani - prosegue la nota – , mostrano l’ennesimo tentativo delle correnti di mettere il cappello. Stiamo attenti tutti alle strumentalizzazioni! Ci sentiamo quindi liberi e in dovere di censurare chiunque provi a sfruttare l’immagine dei giovani del Pd per il tornaconto della vecchia classe dirigente che pretende di salvarsi dietro di noi, non siamo marionette!".

La nota è firmata dai seguenti iscritti ai Giovani Democratici: Alberto Antonelli, Riccardo Bernardi, Simone Cangiotti, Stefano Canti, Riccardo Catalucci, Valentina Censori, Ilaria Chiovini, Omar Ciani, Vittoria Gianfreda, Nicola Gresta, Jenny Victoria Lucidi, Lorenzo Pica, Davide Polei, Benedetto Romani, Mattia Rossi, Marco Rossini, Simone Spezzi, Davide Sterpi, Timoteo Tiberi, Gianluca Vichi. E’ evidente che la presenza del segretario organizzativo provinciale e presidente dell’assemblea comunale Timoteo Tiberi dà alla nota un valore politico ulteriore. La senzazione è che la divisione del Pd marchigiano è ormai a tutti i livelli, giovani compresi.