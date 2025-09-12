Litigi in strada e ubriachi a terra: tutto il brutto di piazza Olivieri

Piazza Olivieri. A due passi da via Branca. Lo spiazzo davanti al Conservatorio. Pieno centro storico. Un luogo che il sindaco ha voluto ‘ripulire’ dal parcheggio delle auto, sistemando una serie di panchine per abellirlo. Ma non tutte le ciambelle riescono col buco tanto che i residenti dell’area – compresa anche la vicina piazza Del Monte – sono intenzionatti a formare un comitato con tanto di raccolta di firme perché da quelle abitazioni partono in continuazione telefonate alla forze dell’ordine. "Tre giorni fa – racconta una residente – due giovani, un uomo e una donna hanno iniziato a litigare in mezzo alla strada ed hanno anche inveito prima contro una signora che stava passando e quindi contro un ragazzino di dieci anni che stava transitando in bicletta. Il ragazzino, impaurito e non poco, ha preso il cellulare ed ha chiamato la polizia che è intervenuta con una pattuglia della stradale. Ma i due giovani nel frattempo erano fuggiti dileguandosi per i vicoli".

Uno dei tanti episodi che si verificano in questa area del centro come conferma, tra i vari residenti, anche Laura Scalbi fra l’altro candidata alle regionali per Forza Italia, che ci ha inviato la foto che pubblichiamo: "Stavo passando proprio davanti al Conservatorio con mio figlio di 5 anni e ho visto rotolare a terra un uomo – racconta –. Mi sono avvicinata e puzzava di alcol ed a quel punto ho alzato il telefono per chiedere il supporto delle forze dell’ordine. Forse è anche lodevole liberare piazza Olivieri dalle auto, ma bisogna anche aggiungere che quelle panchine stanno diventando un punto di appoggio di sbandati che vanno nel supermercato, comprano alcolici e si ubriacano. Il tutto davanti ad un’area di transito anche di giovanissimi e non solo di studenti del Conservatorio, perché a poche decine di metri c’è la scuola media. Ed anche piazza Del Monte ha un problema non da poco di parcheggi per i residenti".