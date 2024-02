L’Itinerario della Bellezza al Festival di Sanremo al Parco di Villa Ormond

Fino al 10 febbraio, organizzato dalla Camera di Commercio delle Marche con la collaborazione della Regione Marche, è attivo a Sanremo il “Villaggio del Festival“. Nel Parco di Villa Ormond – a pochi passi dal Teatro Ariston – al cui interno è situato il Museo del Fiore e Villa Ormond, cuore delle attività collaterali al Festival di Sanremo, per cinque giorni le province marchigiane potranno promuoversi. Oggi gli spazi di Villa Ormond saranno utilizzati anche da Confcommercio Marche Nord che promuoverà (con video e diffusione di guide) l’Itinerario della Bellezza, il progetto di promozione turistica che interessa 24 Comuni della Provincia. "Sarà un’occasione importante – dichiara il direttore generale di Confcommercio Marche Nord Amerigo Varotti – per promuovere il nostro territorio attraverso l’Itinerario della Bellezza. Voglio ringraziare la Camera di Commercio delle Marche ed il presidente Sabatini per la felice intuizione che consente una nuova modalità di promozione all’interno del più importante festival canoro nazionale".

l. d.