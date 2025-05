L’Itinerario della Bellezza è stato presentato a Montecitorio

Tutto l’incanto delle Marche, non solo quello dell’entroterra di Pesaro e Urbino. L’edizione 2025 dell’Itinerario della Bellezza, progetto di promozione e valorizzazione turistica ideato e curato da Confcommercio Marche Nord, è stato presentato a Montecitorio, su iniziativa dell’onorevole Antonio Baldelli. L’ottava edizione del tragitto ideato nel 2018 continua ad espandersi. Ben 28 comuni e dimensione regionale, infatti tra le 4 nuove entrate (San Costanzo, Monte Cerignone, Monte Grimano Terme e Corinaldo, quest’ultima in provincia di Ancona). Con l’onorevole Antonio Baldelli, sono intervenuti Barbara Marcolini, vicepresidente Confcommercio Marche Nord, il direttore Agnese Trufelli, il responsabile dell’Itinerario della Bellezza Amerigo Varotti e l’assessore regionale Chiara Biondi. In platea tanti amministratori dei Comuni coinvolti, l’assessore regionale Francesco Baldelli, Simona Baldocchi della giunta Confcommercio, Fabrizio Bontà e Domenico Montillo degli Enti Bilaterali del Commercio e del Turismo Paolo Costantini presidente di Federaberghi Pesaro Urbino e Luciano Cecchini, vicepresidente regionale di Federalberghi.

"28 cuori, una sola anima: le Marche. L’Itinerario della Bellezza – ha esordito l’onorevole Baldelli – è un progetto che nasce dall’amore per la nostra Regione e che unisce 28 Comuni marchigiani in un viaggio che celebra l’unicità delle Marche. La sola Regione al plurale, scrigno di borghi incantati, paesaggi mozzafiato, arte, cultura, spiritualità, sapori veri, tradizioni senza tempo. L’Itinerario è molto più di un percorso turistico. È una vera e propria dichiarazione d’amore per le nostre radici, un racconto corale nato dalla visione di Confcommercio".

Un plauso è arrivato dall’assessore Biondi: "Un progetto virtuoso che valorizza il nostro patrimonio diffuso, promuovendo un turismo di qualità nei borghi e nei territori delle Marche, capaci di raccontare storie, identità e meraviglie autentiche. La Regione Marche è al vostro fianco". Ha proseguito il direttore Trufelli: "Quest’anno un cambio di passo, dettato dalle nuove esigenze del mercato turistico e dalla bontà di una formula di promozione rivelatasi negli anni di grande successo". "Ci siamo accorti – ha evidenziato Marcolini – quanto sia meglio proporre ai turisti una destinazione più vasta e più ricca di opportunità". Amerigo Varotti: "Indipendentemente dalla notorietà dei luoghi c’è la validità del nostro modello di sviluppo. E poi a dispetto del presunto declino degli strumenti cartacei la guida continua a riscuotere un eccezionale successo: in 8 anni ne abbiamo distribuite fino a 200mila copie".