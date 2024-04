L’"Itinerario della bellezza" presentato sotto le luci di palazzo Madama

La settima edizione de "L’Itinerario della Bellezza 2024" – il progetto che ha come scopo quello di trasformare in località turistiche Comuni della nostra provincia che, da soli, farebbero fatica a farsi conoscere – è stata ieri presentata a Palazzo Madama a Roma, nella Sala Zuccari del Senato. A fare gli onori di casa il senatore Antonio De Poli, assieme al direttore di Confcommercio Marche Nord Amerigo Varotti. Quest’anno, ad entrare a far parte delle nuove località da visitare, cinque nuovi Comuni: Acqualagna, celeberrima capitale del tartufo; Borgo Pace, piccolo centro montano all’estremo confine tra Toscana e Umbria, dominato, nella frazione di Lamoli, dall’Abbazia romanica di San Michele Arcangelo; Macerata Feltria, sorta dalle macerie dell’antica Pitinum e oggi Borgo più bello d’Italia; Carpegna, polmone verde del Montefeltro e prima Bandiera Trasparente per purezza e salubrità dell’aria. Inoltre ad entrare a far parte di questi quattro, in modalità last minute, Monte Grimano Terme, altro Borgo più bello d’Italia, dall’impianto urbano a chiocciola a guardia della Valconca, al confine con San Marino. Si arriva, quindi, a quota 25 per i Comuni partecipanti a questa grande famiglia che altro non vuole che mostrare le sue bellezze non solo all’Italia, ma al mondo intero. "Il nostro è un esempio invidiato in tutta Italia – spiega Amerigo Varotti (foto), direttore di Confcommercio Marche Nord –. L’Itinerario è infatti considerato un esperimento più unico che raro, visto che non a tutti è chiaro come sia possibile mettere in rete in modo efficace così tante località, le quali scelgono di affidarsi ad un organismo atipico come Confcommercio per promuovere i loro territori, gestire i propri musei e uffici turistici e fare comunicazione". Del resto l’itinerario spazia in pochi chilometri, dall’estremo nord al sud della provincia, da città notissime a borghi defilati molto diversi tra loro: dalle località balneari di Mondolfo Marotta o di Gabicce Mare, con i suoi 2 km si sabbia dorata che corrono fino alle pendici del Colle San Bartolo, fino a Cantiano, sotto le cime segrete del Monte Catria, passando per Mombaroccio, scrigno medievale dalle mura possenti, Cartoceto, cittadina che dà il nome all’unica DOP olearia della regione, e Isola del Piano, culla del biologico italiano.

Alessio Zaffini