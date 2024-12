L’Itinerario della Bellezza si rinnova e rilancia

Appuntamento per venerdì 6 al Collegio Raffaello ad Urbino con gli Itinerari della Bellezza. Confcommercio Marche Nord organizza, avvicinandosi la fine dell’anno, un incontro per fare il punto sul progetto di promozione e valorizzazione turistica che da anni coinvolge diversi comuni. Infatti dalle 17,30 oltre al punto dei progetti realizzati saranno illustrati i programmi per il 2025, ovvero l’ottava edizione del progetto che vedrà l’ingresso di quattro nuovi Comuni, per un totale di 28 città.

Durante il pomeriggio il dialogo tra l’ideatore dell’Itinerario della Bellezza, Amerigo Varotti, e lo scrittore Filippo Cannizzo, autore dei libri “Briciole di bellezza“ e “Lacrime di gentilezza“. "Un appuntamento ormai fisso – spiega Varotti – durante il quale faremo un bilancio dell’anno che si sta chiudendo, presenteremo i nuovi Comuni che entrano a far parte della nostra famiglia. Quindi spazio ai due libri di Cannizzo che rappresentano un po’ lo spirito con cui Confcommercio ha realizzato l’Itinerario della Bellezza: la necessità di guardare al futuro del nostro paese e quindi del nostro territorio, puntando a uno sviluppo economico sostenibile basato sulla valorizzazione della bellezza. Una bellezza che nel nostro caso vuole dire un ambiente in gran parte incontaminato, arte, storia, cultura, enogastronomia di qualità. Abbiamo musei purtroppo chiusi, chiese inaccessibili, che invece possono diventare occasione di crescita economica e anche di sviluppo occupazionale. Per raggiungere questi obiettivi bisogna investire. Nel passato, ma ancora oggi, il modello di sviluppo economico del nostro paese era puntato sull’industria, sulla manifattura. Adesso c’è maggiore consapevolezza della necessità di puntare sulla bellezza. Un recente studio di una banca privata italiana evidenzia che il valore dell’economia della bellezza è pari a 250 miliardi di euro. Tutto ciò che è bellezza, dall’artigianato di qualità all’ambiente, dall’enogastronomia all’arte, alla cultura, è indispensabile per creare lo sviluppo del Bel Paese, ancora di più in una regione come le Marche e in una provincia come quella di Pesaro e Urbino che vantano una offerta culturale e turistica indiscutibile. Sarà un momento – conclude, Amerigo Varotti – per ricordare da dove siamo partiti nella creazione dell’Itinerario che non è solo un progetto turistico ma anche un invito alle amministrazioni a lavorare insieme, in rete per modificare il modello di sviluppo economico del nostro territorio".

fra. pier.