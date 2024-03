L’Itis “Mattei“ in prima linea combatte lo spreco di plastica

L’Itis “Mattei“, Plastic Free Onlus e Schnell Group uniscono le forze per combattere lo spreco di plastica. Grazie alla sponsorizzazione della ditta, sono state regalate 200 borracce agli studenti delle classi terze dell’istituto urbinate, che le hanno ricevute sabato durante un’iniziativa di sensibilizzazione promossa insieme alla onlus, a cui ha partecipato anche l’assessore al Turismo, Roberto Cioppi.

Nella mattinata, i volontari di Plastic Free, associazione nata nel 2019, hanno illustrato i rischi connessi all’inquinamento da plastica e presentato le proprie attività. Poi, per permettere agli studenti di sfruttare sin da subito le borracce, sono state inaugurate due colonnine di depurazione d’acqua a disposizione – gratuitamente – dell’intero istituto e installate nella scuola grazie al comodato gratuito della onlus e alla collaborazione con Schnell.

Visti i numeri dell’Itis, che conta circa 1.000 studenti, tale abitudine porterà una drastica riduzione del consumo di plastica al suo interno. "È stata una bellissima iniziativa – sottolinea il professor Simone Scardacchi, che ha organizzato l’evento –. Si tratta di un primo passo verso una scuola che, con gesti concreti, mostra di avere a cuore il rispetto dell’ambiente. In questi periodi in cui si discute tanto della possibile nuova discarica di Riceci, risulta sempre più chiaro come ogni iniziativa volta alla riduzione dei rifiuti impatti anche sulla nostra vita. Sicuramente la collaborazione con Plastic Free e Schnell proseguirà: contiamo di aumentare il numero dei depuratori nell’istituto".

