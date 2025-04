Livi: "Gli consegnai la mia opera, che emozione"

Un’opera in due esemplari è quella che lega Pesaro con il Vaticano: è il crocifisso in vetro e specchio che l’industriale, patron di Fiam, Vittorio Livi, ha creato, ispirato dagli insegnamenti di Papa Francesco. Se un esemplare di “Gesù, energia del mondo“ Livi lo consegnò al Pontefice quale dono dell’Unione cristiana imprenditori dirigenti, in udienza privata, l’altro esemplare è a Pesaro, nella cappella di famiglia, interna a Villa Miralfiore. Il 28 maggio la famiglia Livi inaugurerà l’apertura al pubblico dei giardini storici della villa, oggetto di un recupero conservativo finanziato con il Pnrr e non solo.

"Con l’occasione – conferma Livi – saremo in grado di offrire al pubblico l’accesso alla collezione d’arte contemporanea e alla cappella di famiglia dove è esposto l’altro esemplare di Gesù Energia del mondo". Dell’incontro con il Papa Francesco, Livi conserva un intenso ricordo. "Sono stati solo due minuti, forse, ma sono stati due minuti indimenticabili – dice –, una traccia indelebile dentro di me. In un così breve tempo ho cercato di raccontare la simbologia dell’opera che ho consegnato a Papa Francesco volendo sintetizzare i suoi importanti messaggi".

Quali?"Il vetro è il più “francescano” dei materiali, perché composto da calce e silice – dice Livi –. Questi si trovano in natura e vengono uniti da un’altra forza naturale: il fuoco. Siamo di fronte, dunque, a un materiale profondamente ecologico, in linea con la prima enciclica di Papa Francesco, la “Laudato sii“ del 24 maggio 2015. Questa ci spinge, tra l’altro, al rispetto dell’ambiente e racconta della purezza dell’anima e della trasparenza dello spirito che sono la missione di Gesù su questa terra. La Croce è composta di quattro strati, realizzati da circa 260 blocchetti di vetro, ognuno diverso dall’altro, tagliati e molati a mano, uniti tra loro da resine trasparenti, proprio come il vetro, l’acqua e l’aria. I blocchetti di vetro rappresentano i popoli del mondo per i quali Gesù si è sacrificato e gli spazi, che rimangono tra un vetro e l’altro, rappresentano le lacerazioni morali e fisiche che Gesù ha subìto con la crocifissione".

Perché un Cristo fatto di specchio?"Perché rappresenta tutta l’energia che Gesù ha dato all’uomo. Ma ciò nonostante l’uomo si perde. Tornando a guardare con fede verso Gesù avrà la possibilità di ritrovare se stesso, di specchiarsi in lui".

Papa Francesco ha apprezzato?"Molto. Per me è stato un onore conoscere Papa Francesco".

Solidea Vitali Rosati