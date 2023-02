Ljudmila e i figli, un anno lontani dall’inferno "Grazie a chi ha aperto il suo cuore per noi"

di Davide Eusebi Sono a Pesaro da un anno, da quando è scoppiata la guerra in Ucraina e sono dovuti scappare da Kiev: Ljudmila 46 anni, i suoi figli Margherita 13 anni e Roman 18 anni, oltre alla nonna Lina. Sono stati accolti dalla parrocchia di Villa Fastiggi di don Enrico e dai volontari che li seguono con generosità, dopo che i carabinieri si erano adoperati per farli arrivare in Italia. Il marito di Ljumila, Alexander, infatti è carabiniere a Kiev: "Lo sentiamo ogni tanto è dimagrito di dodici chili. Un giorno lo sentiamo sollevato, un altro invece ci dice che è veramente difficile andare avanti", racconta Ljudmila. che si guarda indietro per capire: "Quando è iniziata la guerra non volevo scappare anche se tutti se ne stavano andando. Pensavo che sarebbe finita lì. Mio marito era costantemente in servizio e aveva perso 12 chili in tre settimane. Poi è stata organizzata la nostra evacuazione e ho portato via anche mia mamma, non potevamo lasciarla sola. Lei pensava che saremmo tornati subito e invece...". E invece qualcuno a Pesaro li ha accolti, attraverso la parrocchia di Villa Fastiggi: "Davide e sua moglie Alberta ci hanno dato la casa dei loro genitori,...