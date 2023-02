Lo assumono, si infortuna, lo cacciano

Prima viene assunto con un contratto differente da quello stabilito con il datore di lavoro, poi viene licenziato senza preavviso e senza lettera. Il tutto alla fine di un periodo di malattia causato da un infortunio avvenuto sul posto di lavoro e, infine, denuncia il caso all’Ispettorato che però, "a fronte delle centinaia di segnalazioni a carico ogni anno e della complessità del caso specifico" dopo sei mesi sta ancora cercando di chiudere la pratica. Questa è l’odissea che sta passando Skoko Zumreta, originario della Macedonia ma da 38 anni residente a Pesaro, sposato e padre di tre bimbi.

L’incubo inizia nel giugno 2022 quando comincia a lavorare per una ditta pesarese che offre servizi di trasporto su tutte le Marche. Gli viene proposto un contratto di lavoro a tempo indeterminato, dal lunedì al venerdì, 8 ore al giorno e duemila euro al mese. Dopo 15 giorni di lavoro in nero, però, gli fanno firmare un contratto part-time, da 20 ore settimanali - differente quindi da quello promesso in precedenza - con la assicurazione che sarebbe stato modificato poco dopo a causa di un errore da parte del commercialista della ditta. Nel frattempo, continua a lavorare 8 ore al giorno per cinque giorni alla settimana.

Dopo poco Zumreta si infortuna, sempre sul posto di lavoro, perché "costretto – stando alle parole del lavoratore - a sollevare oltre 80 chili di elettrodomestici ogni giorno pur avendo un’invalidità del 50%". Passati i 21 giorni di malattia si ripresenta sul posto di lavoro dove gli viene riferito il suo licenziamento, avvenuto senza nessuna lettera, motivazione e preavviso. "A quel punto mi sono recato al Job, per chiedere le motivazioni di questo licenziamento – racconta Zumreta -, ma non ne avevano date nemmeno a loro quindi mi era rimasta l’ultima spiaggia: l’Ispettorato del lavoro di Pesaro, che però ancora dopo 6 mesi non sa darmi alcuna risposta perché, da come dicono, hanno molte pratiche come la mia da sbrigare. Continuano a ripetermi che siamo in dirittura d’arrivo, ma quanto ancora dovrò attendere il mio risarcimento?" Si chiede Zumreta.

La ditta di trasporti, tutt’ora attiva sul territorio pesarese e marchigiano, stando alle parole di Zumreta e del suo avvocato, dovrebbe pagargli circa 6mila euro di risarcimento riferito a giornate lavorative arretrare e a tutta una serie di danni fisici e morali. "Ho una famiglia a carico, tre figli tutti minorenni, quei soldi, che mi spettano di diritto, mi servono. Vorrei, che oltre alle promesse ci fossero fatti concreti".

L’Ufficio pubblico, dal canto suo, conosce perfettamente la situazione dell’assistito e conferma l’andamento della pratica: "I tempi sono lunghi – spiegano – perché le richieste sono tante e questo nello specifico è un caso particolare, dobbiamo dimostrare le irregolarità del lavoro in nero di Zumreta pur non avendo prove schiaccianti. Questo comporta l’allungamento dei tempi e continue ispezioni riferite alla ditta. Possiamo comunque dire – concludono –, che questa pratica è quasi in dirittura di arrivo ma chiediamo comprensione e pazienza anche a chi si rivolge a noi, considerando che siamo un ufficio pubblico e abbiamo a che fare con centinaia di casi all’anno".

Giorgia Monticelli