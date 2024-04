Lo cercano per la rissa, gli trovano la droga

Nessuna convalida di arresto per il 29enne di origini egiziane che martedì è stato fermato dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale, porto d’armi e detenzione di sostanze stupefacenti che fanno riferimento a 75 grammi di hashish trovati nell’abitazione a Fano dove viveva con la fidanzata, una 21enne italiana. Secondo il pubblico ministero, che aveva chiesto la convalida di arresto proprio per resistenza a pubblico ufficiale, il ragazzo rientrerebbe in una delle due bande (quella degli egiziani) che sabato hanno generato terrore in centro storico a Fano, in piazza Costa, dove un tunisino è stato aggredito e accoltellato da un 22enne della banda "avversaria". Una situazione nata probabilmente per via di un regolamento di conti legato alle piazze di spaccio.

Il ragazzo, già sotto l’occhio vigile dei carabinieri, era stato fermato per la sua vicinanza con una delle due bande protagoniste nella vicenda di sabato, così il 29enne, forse per paura, è scappato dal controllo dei carabinieri in borghese lanciando per aria, e in corsa, il coltello che aveva con sé. Fino poi alla sua cattura dopo la fuga finita male. Per il giudice Andrea Piersantelli, non essendoci stata resistenza, non è stato possibile convalidare l’arresto del 29enne. Per il ragazzo, difeso dall’avvocato Michele Mariella, si apre lo scenario del patteggiamento riferito alla detenzione delle sostanze stupefacenti che gli sono state trovate in casa. L’uomo, senza documenti, aveva fatto richiesta per l’ottenimento del permesso di soggiorno qualche mese prima.

g.m.