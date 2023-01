Lo chef cieco cucina col cuore

di Anna Marchetti

Si avvicinano i giorni del Carnevale di Fano 2023: il primo appuntamento è martedì 17 con la Cena Grassa al Mediterraneo Show Restaurant (strada nazionale Adriatica 53, Fano). Protagonisti saranno i piatti dello chef Antonio Ciotola (in foto). Non vedente, lo chef ha trasformato questo suo limite in virtù utilizzando al meglio tutti gli altri sensi, mettendo nei suoi piatti esperienze sensoriali e soprattutto una grande passione per la cucina. Quella passione che nel 2014 gli ha permesso di essere inserito tra i migliori cuochi del mondo e di apparire di recente in Tv a "Cucine da Incubo Italia" al fianco di Antonino Cannavacciuolo.

I fondi raccolti con la Cena Grassa saranno devoluti all’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, sezione di Pesaro e Urbino. Inoltre la cena (che si svolge nel giorno di Sant’Antonio Abate, quando nella tradizione contadina si ammazzava il maiale) avrà come primo piatto la pasta del Vulon del pastificio Montagna, e lo chef Ciotola sarà affiancato dalla delegazione dell’Apci Marche (Associazione professionale cuochi italiani). In sala, a servire ai tavoli, saranno i consiglieri della Carnevalesca mentre l’intrattenimento musicale sarà affidato ai The Python, uno dei gruppi protagonisti della passata estate fanese. Il costo della ricca cena, che inizia alle 20, è di 20 euro, escluse le bevande. Per informazioni si possono contattare i numeri telefonici 0721.548682 o 328.0066763.