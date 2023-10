Lo fermano e dà false generalità. A suo carico denunce per truffa

Hanno avuto fiuto, gli agenti della polizia locale che l’altro ieri, verso le ore 18, hanno controllato una vettura Mercedes, che stava passando in via Gagarin. Alla richiesta di documenti, infatti, il conducente, un riminese classe ’86, ha iniziato ad agitarsi, declinando falsamente le generalità di una persona di Rimini. L’uomo, indeciso su alcuni dati anagrafici, è riuscito in un primo momento a far apparire la sua guida completamente regolare, patente posseduta e vettura in regola.

Ma gli agenti, insospettiti dallo strano atteggiamento, hanno consultato gli archivi della Motorizzazione e controllato la foto della patente. E si è visto che l’uomo che avevano di fronte non era il titolare della patente dichiarata. Insomma, aveva dato le generalità di altro soggetto, dichiarando falsamente le proprie generalità ad un pubblico ufficiale.

Il conducente dell’auto aveva nascosto la sua vera identità perché era con patente revocata. Circolava quindi nonostante non fosse titolare di alcuna patente dal 2021. Contestata quindi la guida senza patente (multa: 5100) e fermato il veicolo per 3mesi.

E’ emerso anche che l’uomo era noto alla giustizia per falso e varie truffe sulla venditaacquisto vetture, fatte a danno di residenti della nostra provincia. Una di queste era avvenuta il 10 ottobre scorso, ed esisteva in merito già un denuncia.