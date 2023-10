Lo insulta per strada perché è gay, alla sbarra il vicino di casa omofobo che lo sta perseguitando da 10 anni

"Frocio di m...fai schifo, Ti ammazzo": sono solo alcuni degli insulti e delle minacce che per dieci anni si è sentito addossare dal vicino di casa che non accettava la sua omosessualità, tanto da dover far ricorso a farmaci e psicoterapia per il forte stato di ansia che la situazione gli procurava.

La vittima, un 45enne residente a Montelabbate che era stato preso di mira dal vicino di casa 65enne, pesarese, che non sopportava di vederlo assieme al compagno storico - e anche al successivo - tanto da insultarlo e minacciarlo nel bel mezzo della via e anche in presenza di vicini o passanti, mettendo in atto gravi atti persecutori motivati dall’orientamento sessuale del vicino investendolo di insulti, come: "Scendi giù che ti schiaccio la testa, schifoso; Sei rimasto solo, ammazzati; Sei una vergogna per tutti".

L’uomo, denunciato nell’aprile del 2022 dopo dieci anni di insulti, si faceva trovare quasi sempre sul cammino del vialetto che condividevano le due abitazioni o in prossimità fisica della vittima allo scopo di perseguitarla, infierendo sulla stessa con chiunque si trovasse.

Nemmeno i genitori del 45enne, che al tempo conviveva con l’ex compagno, sono stati risparmiati da epiteti ingiuriosi e minacce che si ricollegavano all’omosessualità del figlio, costretto in seguito a cambiare le proprie abitudini – cercando in ogni modo di evitare qualsiasi tipo di contatto con il vicino – e ad aver paura per la propria incolumità.

Gli stessi atteggiamenti sono poi continuati anche nel periodo di tempo che hanno visto la vittima sola, non più quindi accompagnata dal fidanzato storico, e anche in seguito con il successivo compagno 34enne, che chiaramente frequentava la dimora dell’uomo preso di mira dal vicino. Per l’imputato sono state richieste anche le aggravanti per aver agito con modi spregevoli e con crudeltà verso le persone.

Rimangono fissate a marzo ed aprile le udienze per ascoltare i testimoni dell’accusa e della difesa, mentre l’udienza dibattimentale è prevista per il mese di giugno.

Giorgia Monticelli