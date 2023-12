Lo Iopra e la festa della solidarietà. Cena e spettacolo aiutano chi aiuta

Lo Iopra di Pesaro è una di quelle associazioni che ci riporta alla realtà concreta della nostra quotidianità aiutandoci ad affrontarla quando assume aspetti e connotati ardui e difficili da sostenere da soli: i tanti morti più o meno lontani da noi non ci colpiscono al cuore come l’amico o il conoscente o addirittura il parente improvvisamente preda della malattia oscura di fronte alla quale ci si sente del tutto impotenti oltre che disperati.

E’ dall’ormai lontano 1984 che lo Iopra – Istituto oncologico pesarese Raffale Antoniello – è al fianco gratuitamente dei malati di tumore e delle loro famiglie del territorio di Pesaro e di Gabicce con lo slogan "Nessuno solo mai", garantendo assistenza domiciliare medica e infermieristica, terapia del dolore, fisioterapia e sostegno psicologico. Una presenza ormai tradizionale e amica su cui poter fare affidamento. Ma lo Iopra, proprio perché abituato alla vicinanza e alla confidenza con il dolore, sa anche bene quando è ora di fare festa e di stare insieme per sorridere, per ritemprare le forze e per rinvigorire la speranza, ed ecco quindi anche quest’anno "Natale 2023 – Evento in ricordo di Meuccia Severi Salvaterra", la gran serata del 15 dicembre prossimo – alle ore 20,30 – all’Hotel Baia Flaminia di Pesaro, con la partecipazione del Lions Club Gabicce, l’egida prestigiosa di Pesaro Cultura 2024 e della Regione Marche. Gran serata, gran cena, scambio degli auguri e spettacolo di alto livello garantito dalla presenza del Clarissa Vichi Group col suo "Mina revisited", Sabrina Licari con "Tanghera" e con Thomas Nobili, "l’uomo giusto al posto giusto" come presentatore. "E’ uno spettacolo – dice la presidentessa di Iopra, Luigina Corsini – con il quale la nostra associazione intende promuovere l’ennesima azione di raccolta fondi a favore delle persone a cui presta il proprio servizio e, al contempo, divulgare ulteriormente le sue finalità e i suoi scopi". La voce di Clarissa Vichi non ha bisogno di ulteriori giudizi di valore, così come tutti i musicisti che compongono il suo complesso, mentre Sabrina Licari vanta una lunga carriera di ballerina classica anche col corpo di ballo di Maurizio Dolcini. Lo spettacolo e l’intera serata saranno diretti dal Maestro Luciano Melandri, nel ricordo e nella memoria di Meuccia Severi Salvaterra che di Iopra fu grande sostenitrice. Per informazioni e per prenotazioni contattare lo 0721 32230